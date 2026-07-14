Доказан изпълнител разкрива тайната на “почти перфектната” дузпа

Пропускът на Килиан Мбапе при изпълнението на дузпа в мача Франция – Мароко (2:0) все още дразни Франк Лебьоф. В тази връзка световният шампион на “петлите” от 1998 г. припомни своя процент на успеваемост от над 95% при дузпите, постигнат благодарение на „бърза засилка“ и „силен удар по земя“. „Така е по-просто“, добави той, като не скри раздразнението си от модерния начин на изпълнение с накъсано засилване.

„Това, което не разбирам, е как толкова талантливи и технични играчи като Лионел Меси и Килиан Мбапе не могат да проявят простота и прагматизъм - заяви Лебьоф в предаването „Афтър Фут“. - Когато трябва да изпълниш удар от 9,50 метра, това е изключително лесно за един футболист. Вместо да мислят само за себе си, те играят с вратаря. За мен това е липса на уважение към вратаря. Те чакат до последния момент, за да видят накъде ще тръгне той и да променят решението си. Има един, който го прави много добре – Неймар. Бях доста критичен към него през цялата му кариера, но при дузпите е феноменален, способен е да отвори стъпалото си в последния момент. Но така поемаш огромен риск.“

Според бившия защитник Челси рецептата за успех не е никак сложна: „Трябва да избереш ъгъл, да не променяш решението си, ако вратарят мръдне, и да запазиш в ума си това, което искаш да направиш. Силен удар по земя, на около 50 сантиметра от гредата – за вратаря е почти невъзможно да го спаси.“

Въпреки че ръстът и размахът на вратарите значително са се увеличили от края на кариерата му, бившият защитник на Марсилия припомня, че той е трябвало да се справя с други предизвикателства: „За разлика от сега, тогава вратарите излизаха напред и не стояха на голлинията. С вратар на линията нямам никакъв проблем. Аз никога не съм пропускал очертанията на вратата. Мишел Платини го е правил, виждали сме и Меси да го прави. Но те си оказват толкова огромен натиск, че съм готов да го правя безплатно за всеки клуб, за да опитаме по друг начин, да видим какво е възможно да се направи при дузпите. На световно първенство има 65% вкарани дузпи (включително и при наказателни удари след мача), това е недопустимо.“

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