Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Доказан изпълнител разкрива тайната на “почти перфектната” дузпа

Доказан изпълнител разкрива тайната на “почти перфектната” дузпа

  • 14 юли 2026 | 11:14
  • 450
  • 0

Пропускът на Килиан Мбапе при изпълнението на дузпа в мача ФранцияМароко (2:0) все още дразни Франк Лебьоф. В тази връзка световният шампион на “петлите” от 1998 г. припомни своя процент на успеваемост от над 95% при дузпите, постигнат благодарение на „бърза засилка“ и „силен удар по земя“. „Така е по-просто“, добави той, като не скри раздразнението си от модерния начин на изпълнение с накъсано засилване.

„Това, което не разбирам, е как толкова талантливи и технични играчи като Лионел Меси и Килиан Мбапе не могат да проявят простота и прагматизъм - заяви Лебьоф в предаването „Афтър Фут“. - Когато трябва да изпълниш удар от 9,50 метра, това е изключително лесно за един футболист. Вместо да мислят само за себе си, те играят с вратаря. За мен това е липса на уважение към вратаря. Те чакат до последния момент, за да видят накъде ще тръгне той и да променят решението си. Има един, който го прави много добре – Неймар. Бях доста критичен към него през цялата му кариера, но при дузпите е феноменален, способен е да отвори стъпалото си в последния момент. Но така поемаш огромен риск.“

Според бившия защитник Челси рецептата за успех не е никак сложна: „Трябва да избереш ъгъл, да не променяш решението си, ако вратарят мръдне, и да запазиш в ума си това, което искаш да направиш. Силен удар по земя, на около 50 сантиметра от гредата – за вратаря е почти невъзможно да го спаси.“

Въпреки че ръстът и размахът на вратарите значително са се увеличили от края на кариерата му, бившият защитник на Марсилия припомня, че той е трябвало да се справя с други предизвикателства: „За разлика от сега, тогава вратарите излизаха напред и не стояха на голлинията. С вратар на линията нямам никакъв проблем. Аз никога не съм пропускал очертанията на вратата. Мишел Платини го е правил, виждали сме и Меси да го прави. Но те си оказват толкова огромен натиск, че съм готов да го правя безплатно за всеки клуб, за да опитаме по друг начин, да видим какво е възможно да се направи при дузпите. На световно първенство има 65% вкарани дузпи (включително и при наказателни удари след мача), това е недопустимо.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Заир-Емери: Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

Заир-Емери: Ние сме Франция и не се страхуваме от никого

  • 14 юли 2026 | 09:05
  • 435
  • 2
Арсенал се отказва от Бруно Гимараеш, лондончани били подведени

Арсенал се отказва от Бруно Гимараеш, лондончани били подведени

  • 14 юли 2026 | 08:56
  • 7780
  • 1
Пикфорд е сигурен, че този отбор на Англия няма да се поддаде на провокации срещу Аржентина

Пикфорд е сигурен, че този отбор на Англия няма да се поддаде на провокации срещу Аржентина

  • 14 юли 2026 | 08:36
  • 699
  • 1
Отпаднаха големите притеснения за Тухел преди полуфинала с Аржентина

Отпаднаха големите притеснения за Тухел преди полуфинала с Аржентина

  • 14 юли 2026 | 08:23
  • 3415
  • 3
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 5313
  • 1
Каляри се подсили с халф на Фиорентина

Каляри се подсили с халф на Фиорентина

  • 14 юли 2026 | 07:17
  • 1164
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 11695
  • 79
Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

  • 14 юли 2026 | 09:59
  • 4104
  • 16
Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

  • 14 юли 2026 | 11:06
  • 8471
  • 18
Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

  • 14 юли 2026 | 11:42
  • 2411
  • 3
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 5313
  • 1
Григор Димитров започва днес в Бощад

Григор Димитров започва днес в Бощад

  • 14 юли 2026 | 09:40
  • 4090
  • 4