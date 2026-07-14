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  3. Руседски: Уимбълдън беше последният шанс на Джокович за 25-а титла от Големия шлем

Руседски: Уимбълдън беше последният шанс на Джокович за 25-а титла от Големия шлем

  • 14 юли 2026 | 15:21
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Руседски: Уимбълдън беше последният шанс на Джокович за 25-а титла от Големия шлем

Известният британски тенисист от близкото минало Грег Руседски е убеден, че Новак Джокович няма да спечели 25-и трофей от Голям шлем, тъй като е пропуснал шанса да го направи тази година на Уимбълдън.

39-годишният сърбин достигна до полуфиналите в Лондон, след като победи 14 години по-младия Феликс Оже-Алиасим след пет часа и 15 минути борба. В битката за финала обаче той беше надигран в три сета от №1 в света Яник Синер.

Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си
Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

"Мисля, че отсъствието на Алкарас на този Уимбълдън беше голяма възможност за него. Изглежда обаче, че той е бил доста физически изтощен след маратонския мач срещу Феликс Оже-Алиасим. Просто му е свършила силата, а Синер изигра великолепно на полуфинала", коментира Грег Руседски

Бившият британски тенисист смята, че Джокович вече не може да издържи физически.

"Проблемът на Новак сега е, че дори без Алкарас, за спечелването на титла от Големия шлем му се налага да премине през двама играчи в невероятна форма в лицето на Синер и Зверев Не съм сигурен, че му е останала толкова физическа енергия. Психически все още е там, но му липсва сила да направи тази последна стъпка", добави Руседски.

Синер без напрежение достигна полуфиналите на Уимбълдън
Синер без напрежение достигна полуфиналите на Уимбълдън

Според Руседски, този недостиг на енергия ще попречи на Джокович да спечели още един Голям шлем.

"Честно казано, не знам дали някога ще спечели своя 25-и Голям шлем. Мисля, че това беше последният му истински шанс. Разбира се, той ще продължи да играе, чудеса се случват и бих искал да ми докаже, че греша, защото го уважавам много. Но историята ни показва, че хора на 39 или повече години не печелят Големи шлемове. Могат да стигнат до полуфинал, може би дори до финал, но да прескочат тази последна преграда... Новото поколение вече се утвърди на върха", завърши бившият британски тенисист.

Синер: Джокович е страхотно явление в спорта ни
Синер: Джокович е страхотно явление в спорта ни
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