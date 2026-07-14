За 23 години от Уимбълдън като победители си тръгват само шестима

Представете си спортно състезание, което продължава почти четвърт век, през което преминават стотици топ тенисисти, толкова много поколения, а на трона постоянно се въртят едни и същи лица. Звучи като сценарий за спортен филм, но това е реалността на мъжкия сингъл на Уимбълдън.



От момента, в който през далечната 2003 г. швейцарският гений Роджър Федерер вдигна първия си трофей на лондонската трева, та чак до актуалната 2026 г., купата е била в ръцете на едва шестима души.

В епоха, в която се сменяха технологии, президенти и футболни шампиони, тревата на Уимбълдън остана най-строго пазеното поле в света на спорта, запазено само за избрани.

Затвореният клуб на "Голямата тройка"

От общо 23 изиграни турнира през този период (през 2020 г. не се игра заради пандемията), в крайна сметка винаги се е усмихвал някой от тях: Роджър Федерер, Новак Джокович или Рафаел Надал, тоест два пъти системата е успяла да бъде измамена от Анди Мъри.



Федерер постави основите на тази "тирания" с осем титли (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017).

Джокович пое щафетата и със седем трофея превърна Централния корт във втория си дом (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

Надал има две титли – 2008 и 2010 г., като първата си спечели срещу Федерер в мач, който беше обявен за най-великия на всички времена.

Аномалията на Мъри

За две десетилетия само един човек успя да разбие тази система. Анди Мъри, под невъобразимия натиск на цяла нация, през 2013 и 2016 г. успя да намери формулата, да победи и да донесе на британците това, което чакаха десетилетия. Това беше историческа аномалия, но и доказателство, че за спечелването на Уимбълдън по онова време беше необходимо буквално свръхестествено представяне.



Останалата част от тенис света? За тях Уимбълдън беше забранен град. Поколения от блестящи играчи като Анди Родик, Давид Налбандиян, Жо-Вилфрид Цонга, Томаш Бердих, а по-късно и Даниил Медведев или Стефанос Циципас преминаваха през Лондон, осъзнавайки, че играят на турнир, на който е най-малко вероятно да се нарекат победители.

А после дойдоха те...

После дойде смяната на караула. Когато мнозина си помислиха, че след оттеглянето на Федерер и контузиите на Надал и Джокович мъжкият тенис ще се превърне в хаос, в който всеки може да победи всекиго, тревата на Уимбълдън отново показа, че избира само избраните.

Карлос Алкарас триумфира през 2023 и 2024 г., с което показа дързост и талант, невиждани от ранните години на Новак, а миналата, 2025 г., Яник Синер постави италиански печат върху лондонската трева и стана шестият член на този ексклузивен клуб. И той успя да защити трона си този сезон.

Този феномен не е случаен. Тревата е най-специфичната и най-бърза тенис настилка, тя не търпи импровизации, не прощава лошо движение и изисква перфектен тенис инстинкт. Затова през последните 23 пъти там са триумфирали само най-великите, най-стабилните психически, с най-изразен тенис интелект. От Федерер до Синер, Уимбълдън не е допуснал нито едно „случайно“ име, нито една сензация и шампион за едно лято.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google