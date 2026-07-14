Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Роберто Баутиста Агут се сбогува с тениса

Роберто Баутиста Агут се сбогува с тениса

  • 14 юли 2026 | 02:55
  • 81
  • 0
Роберто Баутиста Агут се сбогува с тениса

На 16 април Роберто Баутиста Агут обяви, че сезон 2026 ще бъде последният в професионалната му кариера, без да уточнява кога точно ще окачи ракетата. В неделя обаче, за изненада на всички, 38-годишният тенисист от Кастейон съобщи, че изиграният този уикенд турнир в Уелва е бил последният за него. С това сбогуването на Баутиста става окончателно. Оттегля се един от най-значимите испански тенисисти на този век, оставяйки след себе си кариера, белязана от 12 титли от ATP, една Купа „Дейвис“ и достигане до 9-о място в световната ранглиста.

„Купата на краля по тенис този уикенд беше последният турнир в моята професионална кариера. Исках този момент да бъде в Испания, а този емблематичен турнир беше перфектната сцена за сбогуване“, написа Баустиста Агут в своя профил в Инстаграм.

В петък той отпадна на полуфиналите от своя сънародник Дани Мерида. В събота Роберто получи повече от заслужена почит в андалуския град.

„Много съм благодарен на тениса за всичко, на което ме научи и което ми даде. Беше удоволствие да играя пред вас и да се чувствам толкова обичан“, коментира Баутиста в своята реч, малко след като получи златния медал на Кралския тенис клуб „Рекреативо де Уелва“.

Само преди четири дни Роберто се сбогува публично и с Пепе Вендрел, треньорът, който го придружаваше от 14-годишна възраст. Неговото оттегляне сега означава, че испанецът няма да има пълно прощално турне и няма да се състезава на турнири като Откритото първенство на САЩ.

Професионалист от 2005 г., кариерата на Баутиста Агут е пример за търпение. Той натрупа 13 титли от сериите „Чалънджър“ и „Фючърс“, преди през 2014 г. на турнира ATP 250 в Хертогенбош най-накрая да спечели първия си трофей от най-високо ниво. Единадесет от неговите 12 титли са от категория 250 (по две в Оукланд и Доха, както и в Щутгарт, София, Ченай, Уинстън-Сейлъм, Кицбюел и Антверпен), а най-големият му индивидуален успех е титлата от ATP 500 в Дубай през 2018 г. През 2016 г. той достигна финал в Шанхай, което е най-доброто му постижение на „Мастърс 1000“ турнир, а през 2019 г. игра полуфинал на Уимбълдън – неговият връх в турнирите от Големия шлем. Тогава Новак Джокович го спря по пътя към финала в „Ол Ингланд Клъб“.

Роберто Баутиста Агут отпадна в Мадрид
Роберто Баутиста Агут отпадна в Мадрид

Един от най-незабравимите спомени, които Роберто оставя, е свързан с Купа „Дейвис“ през 2019 г. По време на финалната фаза в Мадрид баща му почина и тенисистът напусна лагера на испанския отбор, за да се сбогува с него. Той обаче реши да се върне и взе участие във финала срещу Канада, побеждавайки Феликс Оже-Алиасим в два сета. След това Рафа Надал довърши започнатото в ден, в който Баутиста Агут се превърна в герой и главно действащо лице.

Към момента испанецът, който отпадна в първия кръг на Уимбълдън от Жоао Фонсека и не беше печелил мач от ATP тура след първия кръг на „Мастърс 1000“ в Рим, заемаше 183-то място в световната ранглиста (през 2019 г. беше девети). Той приключва кариерата си с баланс от 436 победи и 301 загуби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Добромир Манолов игра финал на турнир от ITF World Tennis Tour Juniors в Молдова

Добромир Манолов игра финал на турнир от ITF World Tennis Tour Juniors в Молдова

  • 13 юли 2026 | 20:54
  • 514
  • 0
Наказаха аржентински тенисист за употреба на допинг

Наказаха аржентински тенисист за употреба на допинг

  • 13 юли 2026 | 19:47
  • 942
  • 0
Кои са конкурентите на Григор Димитров в Бостад

Кои са конкурентите на Григор Димитров в Бостад

  • 13 юли 2026 | 18:55
  • 5025
  • 7
Димитър Кузманов загуби във втория кръг на квалификациите в Нидерландия

Димитър Кузманов загуби във втория кръг на квалификациите в Нидерландия

  • 13 юли 2026 | 17:53
  • 422
  • 2
Яник Синер си гарантира №1 в света поне до края на годината

Яник Синер си гарантира №1 в света поне до края на годината

  • 13 юли 2026 | 16:32
  • 770
  • 0
Яник Синер може да е новият Джокович за следващите 10-15 години

Яник Синер може да е новият Джокович за следващите 10-15 години

  • 13 юли 2026 | 15:40
  • 1195
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

Обсъжда се възможността за мач България - Барселона

  • 13 юли 2026 | 17:31
  • 26441
  • 153
Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
  • 26784
  • 97
Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

  • 13 юли 2026 | 16:00
  • 15225
  • 22
От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

  • 13 юли 2026 | 13:30
  • 36983
  • 22
Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

  • 13 юли 2026 | 13:52
  • 19820
  • 15
Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

  • 13 юли 2026 | 11:46
  • 67463
  • 440