Роберто Баутиста Агут се сбогува с тениса

На 16 април Роберто Баутиста Агут обяви, че сезон 2026 ще бъде последният в професионалната му кариера, без да уточнява кога точно ще окачи ракетата. В неделя обаче, за изненада на всички, 38-годишният тенисист от Кастейон съобщи, че изиграният този уикенд турнир в Уелва е бил последният за него. С това сбогуването на Баутиста става окончателно. Оттегля се един от най-значимите испански тенисисти на този век, оставяйки след себе си кариера, белязана от 12 титли от ATP, една Купа „Дейвис“ и достигане до 9-о място в световната ранглиста.

„Купата на краля по тенис този уикенд беше последният турнир в моята професионална кариера. Исках този момент да бъде в Испания, а този емблематичен турнир беше перфектната сцена за сбогуване“, написа Баустиста Агут в своя профил в Инстаграм.

В петък той отпадна на полуфиналите от своя сънародник Дани Мерида. В събота Роберто получи повече от заслужена почит в андалуския град.

„Много съм благодарен на тениса за всичко, на което ме научи и което ми даде. Беше удоволствие да играя пред вас и да се чувствам толкова обичан“, коментира Баутиста в своята реч, малко след като получи златния медал на Кралския тенис клуб „Рекреативо де Уелва“.

Само преди четири дни Роберто се сбогува публично и с Пепе Вендрел, треньорът, който го придружаваше от 14-годишна възраст. Неговото оттегляне сега означава, че испанецът няма да има пълно прощално турне и няма да се състезава на турнири като Откритото първенство на САЩ.

Професионалист от 2005 г., кариерата на Баутиста Агут е пример за търпение. Той натрупа 13 титли от сериите „Чалънджър“ и „Фючърс“, преди през 2014 г. на турнира ATP 250 в Хертогенбош най-накрая да спечели първия си трофей от най-високо ниво. Единадесет от неговите 12 титли са от категория 250 (по две в Оукланд и Доха, както и в Щутгарт, София, Ченай, Уинстън-Сейлъм, Кицбюел и Антверпен), а най-големият му индивидуален успех е титлата от ATP 500 в Дубай през 2018 г. През 2016 г. той достигна финал в Шанхай, което е най-доброто му постижение на „Мастърс 1000“ турнир, а през 2019 г. игра полуфинал на Уимбълдън – неговият връх в турнирите от Големия шлем. Тогава Новак Джокович го спря по пътя към финала в „Ол Ингланд Клъб“.

Роберто Баутиста Агут отпадна в Мадрид

Един от най-незабравимите спомени, които Роберто оставя, е свързан с Купа „Дейвис“ през 2019 г. По време на финалната фаза в Мадрид баща му почина и тенисистът напусна лагера на испанския отбор, за да се сбогува с него. Той обаче реши да се върне и взе участие във финала срещу Канада, побеждавайки Феликс Оже-Алиасим в два сета. След това Рафа Надал довърши започнатото в ден, в който Баутиста Агут се превърна в герой и главно действащо лице.

Към момента испанецът, който отпадна в първия кръг на Уимбълдън от Жоао Фонсека и не беше печелил мач от ATP тура след първия кръг на „Мастърс 1000“ в Рим, заемаше 183-то място в световната ранглиста (през 2019 г. беше девети). Той приключва кариерата си с баланс от 436 победи и 301 загуби.

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Снимки: Imago