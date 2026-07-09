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Синер: Джокович е страхотно явление в спорта ни

  • 9 юли 2026 | 19:25
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Синер: Джокович е страхотно явление в спорта ни

Яник Синер отново е на пътя на Новак Джокович, като едновременно се опитва да попречи на сърбина да преследва своето тенис-безсмъртие, но в същото време е доволен, че неговият „невероятен“ съперник все още е тук и ще се бори за 25-та титла от „Големия шлем“.

Джокович мина през петсетов трилър срещу Ферикс Оже-Алиасим, за да се класира за 15-ия си полуфинал в „Ол Ингланд Клъб“, но пред него има само една цифра, която го интересува. Седемкратният шампион на „Уимбълдън“ Джокович се е спрял на 24 титли от „Шлема“ от 2023-а насам и въпреки че навърши 39 години миналия месец, той е на крачка от своя свещен граал преди петъчния мач от осминафиналите. В момента той има равен брой трофеи с легендарната Маргарет Корт.

Преди 12-ия си двубой с Джокович, Синер каза пред италианските медии: „Знам, че съм способен да го победя, ако играя добре. Но също така съм наясно, че мога да загубя, така че има напрежение, да. Но приемам всичко спокойно“.

„Щастлив съм, че съм на корта, давам най-доброто от себе си. Това, което ми прави впечатление, е как Джокович тренира, отдадеността, която показва към себе си, тялото си и всичко останало. Мотивацията, която все още има, е невероятна. Мисля, че можем да бъдем много щастливи, че той все още е тук, дава 100 процента и се опитва да спечели 25-ата си титла от Големия шлем. Чудесно е за нашия спорт, че го имаме“.

Синер имаше пет поредни победи, преди да бъде спрян от Джокович на полуфинал на Откритото първенство на Австралия по тенис през януари. Поредна загуба в пет сета за Синер се случи в Париж на Ролан Гарос, където той отпадна шокиращо от Хуан Мануел Серундоло при изключително горещо време. Той обаче отхвърли предположенията, че горещото време и жегите му влияят и не може да се справи с тях. И дори смята, че топлото време в Англия му е помогнало да изпрати 97 аса - много повече от 62-те, които успя да направи при победата си на Уимбълдън миналата година.

„Определено трябва да повиша нивото си малко. Играя доста добре, чувствам, че нещата се подобряват малко с всеки изминал ден. Опитвам се да сервирам наистина добре и да остана фокусиран върху сервисите си“, каза Синер. „Положихме много усилия през последните две години. Променихме движението, хвърлянето на топката, времето, много неща... Сервирам доста добре. Тази година е малко по-топло от миналата и се вижда, че топката лети по-далеч, което помага, но като цяло съм доволен от сервиса си в момента“.

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Снимки: Imago

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