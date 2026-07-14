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"Мастърс"-ът в Синсинати подаде ръка на Григор Димитров

  • 14 юли 2026 | 09:58
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"Мастърс"-ът в Синсинати подаде ръка на Григор Димитров

Още един турнир реши да подаде ръка на Григор Димитров, който се опитва да се върне сред най-добрите след тежката контузия на “Уимбълдън” миналото лято. След поканите от ATP 250 в Майорка, Уимбълдън, АТР 250 в Бощад (13-19 юли) и АТР 250 в Лос Кабос (27 юли - 1 август) първата ракета на България получи “уайлд кард” и за основната схема на турнира от сериите “Мастърс 1000” в Синсинати.

На тези турнири Димитров може само да трупа точки към актива си, тъй като той пропусна втората половина на миналия сезон и няма нищо за защитаване. Към днешна дата Григор заема 146-о място в световната ранглиста, но тези покани го поставят в изгодна позиция да атакува завръщане в топ 100.

Синсинати има специално място в сърцето на Григор Димитров. В Охайо през 2017 година той вдигна шампионския трофей - единствената му “Мастърс” титла до този момент.

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