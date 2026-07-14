Джокович даде милиони за това: вижте неговите имоти от Белград до Ню Йорк

Повече от две десетилетия Новак Джокович поставя рекорди, които може би никога няма да бъдат подобрени. Непрекъснатите му успехи го превърнаха в една от най-добре платените фигури в тениса. Сръбският тенисист инвестира част от богатството си в недвижими имоти.

Нетната стойност и имуществото на Новак Джокович са тема, която продължава да интригува обществеността по целия свят. С над 150 милиона долара, спечелени по време на кариерата му, доходоносни спонсорски договори и обмислени инвестиции, богатството му се оценява между 250 и 300 милиона долара.



Основният източник на богатството на Джокович идва от неговите ненадминати успехи на корта. С 24 титли от Големия шлем и над 165 милиона долара, спечелени от наградни фондове, той е един от най-добре платените тенисисти в историята.



Приходите извън корта, чрез спонсорства, представляват значителна част от общото богатство на Новак Джокович. Годишно той печели над 30 милиона долара от договори с водещи марки. Тези партньорства използват неговата глобална популярност и пазарна разпознаваемост, допълнително укрепвайки финансовото му състояние.

Монте Карло, Монако

Монако е първото място извън Сърбия, където Джокович пуска корени. След като пробива на професионалната сцена като тийнейджър, той купува апартамент на хълм в Княжеството. Тази резиденция, за която се смята, че гледа към Средиземноморието, е служила като негов основен дом около 15 години и е предлагала лесен достъп до клуба, където е тренирал.

Въпреки че Джокович и семейството му по-късно се преместват в Испания, няма данни той да се е отказал от този имот.

Ню Йорк, САЩ

Вместо да купи един луксозен апартамент в Манхатън, Джокович избира два. През 2017 г. тенис звездата похарчи над 10 милиона долара за два апартамента в квартал СоХо, в стъклена сграда, проектирана от архитекта Ренцо Пиано.



Твърди се, че апартаментите се намират в различни части на сградата, което предполага, че са били предназначени като отделни жилищни пространства, а не като една огромна единица.

Тази покупка отразява склонността на Джокович както към архитектурата, така и към недвижимите имоти, като спортистът заявява, че работата на архитекта Пиано е била основен двигател за покупката. Комплексът, който е първият жилищен проект на този архитект в Ню Йорк, се състои от 115 луксозни апартамента с високи тавани, просторни стъклени стени и частен достъп с асансьор.

Маями, САЩ

Любовта на Джокович към всичко, проектирано от Пиано, го отвежда във Флорида.



Приблизително по същото време, когато купува два апартамента в Ню Йорк, той харчи 5,77 милиона долара за пентхаус на върха на бутикова сграда на този архитект до океана в Маями. Джокович казва, че решението е продиктувано както от възхищението му от визията на Пиано, така и от факта, че Ню Йорк и Маями са станали редовни спирки в неговия график за пътувания.

Резиденцията от около 220 квадратни метра съчетава минималистичен интериор с безпрепятствена гледка към Атлантическия океан, докато сградата предлага впечатляващи удобства, включително басейни, спа център, фитнес център и частна библиотека. В крайна сметка Джокович никога не е живял в този апартамент.



Както се съобщава, след като строителството е завършено в края на 2019 г., той почти веднага го пуска за продажба и го продава през 2021 г. за 6 милиона долара.

Белград, Сърбия

Докато по-голямата част от портфолиото на Джокович отразява неговата кариера на пътешественик по света, инвестициите в Сърбия подчертават връзката с родината му.

Новак Джокович има луксозен пентхаус в елитния квартал Уест 65 в Нови Белград, който е около 250 квадратни метра и има голяма тераса.

Семейство Джокович притежава и вила край Павловачкото езеро, близо до Рума. Величествената сграда е 1200 квадратни метра, а самото имение е с площ от няколко хектара. Още през 2016 г. семейство Джокович започва изграждането на оазис сред природата на Сърбия, на Павловачкото езеро между Рума и Връдник, което впоследствие е завършено.

В Космай те купуват къща, която се намира на парцел, простиращ се на няколко хектара. За нея са платили 2,9 милиона евро, а след покупката решават да я реновират.



И в Тиват се наслаждават на лукс, тъй като имат апартамент на стойност 2,2 милиона евро. Намира се в скъпия комплекс Порто Монтенегро.

Марбея, Испания

Твърди се, че Джокович е купил вилата в Марбея през 2020 г. за около 11 милиона долара.

Имението, разположено между планините и Средиземноморието, става постоянна резиденция на семейство Джокович по време на пандемията, когато Новак от време на време предоставя на своите последователи в социалните мрежи поглед към интериора на дома.

Тази къща с девет спални със сигурност подхожда на един от най-добре платените спортисти в света. Разполага с домашно кино, фитнес зала, турска баня, басейн и частен тенис корт с пълен размер. Последни доклади сочат, че Джокович е започнал мащабен ремонт на имота.

Атина, Гърция

Най-новият адрес на Джокович е в Гърция. През 2025 г. се появи информация, че той и семейството му, след няколко години, прекарани в Испания, са се преместили в атинско предградие.



Все пак остава неясно дали става въпрос за нает или закупен имот.

Материал на колегите от Sportal.blic.rs

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Снимки: Gettyimages