Фери се изстреля нагоре след подвига си на "Уимбълдън"

Сезонът на трева завърши по вълнуващ начин на „Уимбълдън“, където Яник Синер успешно защити титлата си. ATPTour.com представя тенисистите с най-голямо изкачване в ранглистата на ATP към понеделник, 13 юли.

№36 Артър Фери, +78 места (рекордно класиране)

24-годишният британец се изкачи до най-високата позиция в кариерата си, след като стана най-ниско класираният полуфиналист на „Уимбълдън“ след Горан Иванишевич през 2001 г.

Участващият с „уайлд кард“ Фери стана едва петият британски тенисист, достигнал до полуфиналите на „Уимбълдън“ в Оупън ерата. Преди него това са правили двукратният шампион Анди Мъри, Роджър Тейлър, Тим Хенман и Камерън Нори.

№2 Александър Зверев, +1 място (изравнено рекордно класиране)

Зверев се завърна в Топ 2 за първи път от май миналата година, след като достигна до финала на „Уимбълдън“ за първи път в кариерата си. 29-годишният германец, който през юни спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“, загуби от Синер в четири сета в мача за трофея.

№41 Ян-Ленард Щруф, +33 места

Щруф се завърна в Топ 50 след достигането си до четвъртфиналите на „Уимбълдън“. 36-годишният германец стигна до тази фаза на турнира за първи път, като по пътя си отстрани представителя на Топ 10 Даниил Медведев.

№68 Хуберт Хуркач, +28 места

Хуркач се изкачи с 28 позиции, след като възвърна добрата си форма на „Уимбълдън“. Полякът победи поставените Каспер Рууд и Томи Пол, за да достигне до четвъртия кръг на турнир от Големия шлем за първи път след „Ролан Гарос“ през 2024 г.

№96 Роман Сафиулин, +36 места

Сафиулин се завърна в Топ 100 след впечатляващото си представяне на „Уимбълдън“. 28-годишният тенисист премина през квалификациите и достигна до четвъртия кръг, като победи Андрей Рубльов в пет сета и Жоао Фонсека в три. На осминафиналите Сафиулин загуби от Новак Джокович.

Други по-значими промени в Топ 100:

№5 Алекс де Минор – изкачване с едно място и рекордно класиране в кариерата.

№7 Новак Джокович – изкачване с едно място.

№8 Даниил Медведев – изкачване с едно място.

№9 Флавио Коболи – изкачване с едно място.

№20 Алехандро Давидович Фокина – изкачване с три места.

№43 Матео Беретини – изкачване с осем места.

№75 Ян Чоински – изкачване с 25 места и рекордно класиране в кариерата.

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Снимки: Imago