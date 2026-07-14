Фери се изстреля нагоре след подвига си на "Уимбълдън"

Сезонът на трева завърши по вълнуващ начин на „Уимбълдън“, където Яник Синер успешно защити титлата си. ATPTour.com представя тенисистите с най-голямо изкачване в ранглистата на ATP към понеделник, 13 юли.
№36 Артър Фери, +78 места (рекордно класиране)
24-годишният британец се изкачи до най-високата позиция в кариерата си, след като стана най-ниско класираният полуфиналист на „Уимбълдън“ след Горан Иванишевич през 2001 г.
Участващият с „уайлд кард“ Фери стана едва петият британски тенисист, достигнал до полуфиналите на „Уимбълдън“ в Оупън ерата. Преди него това са правили двукратният шампион Анди Мъри, Роджър Тейлър, Тим Хенман и Камерън Нори.
№2 Александър Зверев, +1 място (изравнено рекордно класиране)
Зверев се завърна в Топ 2 за първи път от май миналата година, след като достигна до финала на „Уимбълдън“ за първи път в кариерата си. 29-годишният германец, който през юни спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“, загуби от Синер в четири сета в мача за трофея.
№41 Ян-Ленард Щруф, +33 места
Щруф се завърна в Топ 50 след достигането си до четвъртфиналите на „Уимбълдън“. 36-годишният германец стигна до тази фаза на турнира за първи път, като по пътя си отстрани представителя на Топ 10 Даниил Медведев.
№68 Хуберт Хуркач, +28 места
Хуркач се изкачи с 28 позиции, след като възвърна добрата си форма на „Уимбълдън“. Полякът победи поставените Каспер Рууд и Томи Пол, за да достигне до четвъртия кръг на турнир от Големия шлем за първи път след „Ролан Гарос“ през 2024 г.
№96 Роман Сафиулин, +36 места
Сафиулин се завърна в Топ 100 след впечатляващото си представяне на „Уимбълдън“. 28-годишният тенисист премина през квалификациите и достигна до четвъртия кръг, като победи Андрей Рубльов в пет сета и Жоао Фонсека в три. На осминафиналите Сафиулин загуби от Новак Джокович.
Други по-значими промени в Топ 100:
№5 Алекс де Минор – изкачване с едно място и рекордно класиране в кариерата.
№7 Новак Джокович – изкачване с едно място.
№8 Даниил Медведев – изкачване с едно място.
№9 Флавио Коболи – изкачване с едно място.
№20 Алехандро Давидович Фокина – изкачване с три места.
№43 Матео Беретини – изкачване с осем места.
№75 Ян Чоински – изкачване с 25 места и рекордно класиране в кариерата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago