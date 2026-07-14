Финландският шампион си създаде големи проблеми, но елиминира Вардар

КуПС се класира за втория квалификационен кръг в Шампионската лига след драматичен реванш срещу Вардар (Скопие). Финландците бяха взели солиден аванс от два гола при визитата си в Северна Македония, но той изчезна, след като Саку Саволайнен прати топката в собствената си врата в 59-ата минута, а след изтичането на редовното време Горан Закарич се разписа от дузпа.

В продълженията Боб Арма върна едно попадение за КуПС, но веднага след това Иън Пулейо отново изравни общия резултат. Решаващият гол в полза на домакините беше дело на Пьотър Парзишек от дузпа в 105-ата минута.

Място във втория квалификационен кръг намери и Иберия 1999. Шампионът на Грузия направи 2:2 у дома срещу естонския Флора, но продължава напред благодарение на успеха си с 3:2 в Талин. Иберия поведе с 2:0 до почивката с попадения на Ника Сихарулашвили, но през втората част Тони Варюнд и Рауно Сапинен (от дузпа) направиха финалните минути драматични.

Интер Клуб Ескалдес и Линкълн Ред Импс завършиха 1:1 и с общ резултат 4:2 напред продължава тимът от Гибралтар.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google