Звезда на Спортинг (Лисабон) заменя Марез в Саудитска Арабия

Португалският национал Франсиско Тринкао ще осъществи трансфер в саудитския Ал-Ахли, съобщава Фабрицио Романо.
Според информациите 26-годишният офанзивен играч и звезда на Спортинг (Лисабон) ще премине в арабския клуб за фиксираната сума от 45 млн. евро плюс още 5 млн. евро под формата на възможни бонуси. Саудитският отбор пък ще се сдобие със заместник на напусналия предварително Рияд Марез, чийто договор вече бе прекратен.
Тринкао бе ключова фигура за Спортинг през изминалия сезон 2025/26, когато направи най-добрата си кампания в статистическо отношение — с 54 мача, 13 гола и 15 асистенции. Играчът поднови договора си с лисабонци през март до 2030 г., а откупната му клауза бе 60 млн. евро. Очевидно обаче португалците са приели офертата на Ал-Ахли, която е с около 10 млн. евро по-ниска.
На Световното първенство Тринкао взе участие само в един мач, като записа 26 минути в двубоя срещу Узбекистан, спечелен убедително от “мореплавателите” с 5:0.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago