Звезда на Спортинг (Лисабон) заменя Марез в Саудитска Арабия

Португалският национал Франсиско Тринкао ще осъществи трансфер в саудитския Ал-Ахли, съобщава Фабрицио Романо.

Според информациите 26-годишният офанзивен играч и звезда на Спортинг (Лисабон) ще премине в арабския клуб за фиксираната сума от 45 млн. евро плюс още 5 млн. евро под формата на възможни бонуси. Саудитският отбор пък ще се сдобие със заместник на напусналия предварително Рияд Марез, чийто договор вече бе прекратен.

🚨🟢⚪️ Francisco Trincão to Al Ahli, here we go! Exclusive story confirmed and deal in place.



Paperwork being exchanged with Sporting after sorting $45m fixed fee and $5m add-ons for Portuguese winger.



Al Ahli have their replacement for Riyadh Mahrez. 💣🇸🇦 pic.twitter.com/dW20shuYi8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Тринкао бе ключова фигура за Спортинг през изминалия сезон 2025/26, когато направи най-добрата си кампания в статистическо отношение — с 54 мача, 13 гола и 15 асистенции. Играчът поднови договора си с лисабонци през март до 2030 г., а откупната му клауза бе 60 млн. евро. Очевидно обаче португалците са приели офертата на Ал-Ахли, която е с около 10 млн. евро по-ниска.

На Световното първенство Тринкао взе участие само в един мач, като записа 26 минути в двубоя срещу Узбекистан, спечелен убедително от “мореплавателите” с 5:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago