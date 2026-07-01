Ал-Ахли иска да замени Марез със Салах

Саудитският клуб Ал-Ахли е поставил звездата на Египет Мохамед Салах начело на списъка си с желани попълнения за летния трансферен прозорец, съобщава телевизия „Скай Спортс“.

Отборът от Джеда търси нов именит футболист, с когото да подсили състава си след раздялата с Рияд Марез.

Според информацията саудитският гранд вече е изпратил официално запитване, за да проучи възможността за осъществяване на сделка за египетската футболна икона. Ал-Ахли е поискал детайли относно финансовите и спортните условия, които биха били необходими за привличането на нападателя, който напусна Ливърпул като свободен агент след края на миналия сезон.

Междувременно алжирският национал Рияд Марез се е договорил с клуба за предсрочно прекратяване на своя договор. Това е струвало на Ал-Ахли около 14,5 милиона евро.

Освен Салах, ръководството на саудитския тим следи и ситуацията около Карим Адейеми от Борусия (Дортмунд) като друг вариант за подсилване на атаката.

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