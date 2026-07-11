Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спортинг (Лисабон)
  3. Официално: Атлетико привлече датски национал

Официално: Атлетико привлече датски национал

  • 11 юли 2026 | 11:58
  • 857
  • 0
Официално: Атлетико привлече датски национал

Датският полузащитник Мортен Юлманд вече е футболист на Атлетико Мадрид. 27-годишният играч пристига от Спортинг Лисабон, след като е подписал договор за следващите пет сезона, за да подсили халфовата линия на „дюшекчиите“ за кампания 2026/27. Трансферът беше осъществен бързо, след като пропаднаха други варианти, които изглеждаха по-вероятни, като този за Жоао Гомеш от Уулвърхамптън. Тогава Матеу Алемани привлече двама млади и перспективни играчи в лицето на Родриго Мендоса и Обед Варгас.

Въпреки това през последните седмици преговорите за датчанина се ускориха и той пристига срещу сумата от 40 милиона евро, информира "Марка". Юлманд ще подсили зона, в която наскоро беше обявено, че капитанът Коке ще остане за още един сезон. Бариос и Кардосо, които бяха преследвани от контузии през миналата кампания, допълват списъка с полузащитници, на които ще разчита треньорът Диего Симеоне.

Атлетико уреди капитана на Спортинг
Атлетико уреди капитана на Спортинг

Преминаването в Атлетико Мадрид е потвърждение за възходящото развитие в кариерата на Хюлманд. Той проби в елитния футбол с австрийския Адмира Вакер, след което премина през италианския Лече, а оттам и в Спортинг Лисабон – последната му спирка преди „Метрополитано“. Датският национал отдавна е желан от мадридския клуб, като името му е било свързвано с трансфер на „Метрополитано“ и преди. Едва през лятото на 2026 г. обаче спортният директор Матеу Алемани успя да финализира привличането на полузащитника, който ще трябва да се бори с Кардосо и Коке за титулярно място в центъра на терена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

  • 11 юли 2026 | 09:25
  • 6774
  • 10
Тухел даде добри новини за Англия и отсече: Не получих обяснение за наказанието на Куанса

Тухел даде добри новини за Англия и отсече: Не получих обяснение за наказанието на Куанса

  • 11 юли 2026 | 09:02
  • 2700
  • 0
Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 12389
  • 10
Швейцария се готви за исторически сблъсък с Меси и Аржентина

Швейцария се готви за исторически сблъсък с Меси и Аржентина

  • 11 юли 2026 | 08:48
  • 1145
  • 1
Аржентина с последна тренировка преди четвъртфинала

Аржентина с последна тренировка преди четвъртфинала

  • 11 юли 2026 | 08:30
  • 677
  • 0
"Златното поколение" на Белгия си отиде без приказно сбогуване

"Златното поколение" на Белгия си отиде без приказно сбогуване

  • 11 юли 2026 | 08:20
  • 5972
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 1461
  • 2
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 2343
  • 5
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 1483
  • 3
Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 12389
  • 10
Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

  • 11 юли 2026 | 09:25
  • 6774
  • 10
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

  • 11 юли 2026 | 08:25
  • 11206
  • 9