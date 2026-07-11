Официално: Атлетико привлече датски национал

Датският полузащитник Мортен Юлманд вече е футболист на Атлетико Мадрид. 27-годишният играч пристига от Спортинг Лисабон, след като е подписал договор за следващите пет сезона, за да подсили халфовата линия на „дюшекчиите“ за кампания 2026/27. Трансферът беше осъществен бързо, след като пропаднаха други варианти, които изглеждаха по-вероятни, като този за Жоао Гомеш от Уулвърхамптън. Тогава Матеу Алемани привлече двама млади и перспективни играчи в лицето на Родриго Мендоса и Обед Варгас.

Въпреки това през последните седмици преговорите за датчанина се ускориха и той пристига срещу сумата от 40 милиона евро, информира "Марка". Юлманд ще подсили зона, в която наскоро беше обявено, че капитанът Коке ще остане за още един сезон. Бариос и Кардосо, които бяха преследвани от контузии през миналата кампания, допълват списъка с полузащитници, на които ще разчита треньорът Диего Симеоне.

Атлетико уреди капитана на Спортинг

Преминаването в Атлетико Мадрид е потвърждение за възходящото развитие в кариерата на Хюлманд. Той проби в елитния футбол с австрийския Адмира Вакер, след което премина през италианския Лече, а оттам и в Спортинг Лисабон – последната му спирка преди „Метрополитано“. Датският национал отдавна е желан от мадридския клуб, като името му е било свързвано с трансфер на „Метрополитано“ и преди. Едва през лятото на 2026 г. обаче спортният директор Матеу Алемани успя да финализира привличането на полузащитника, който ще трябва да се бори с Кардосо и Коке за титулярно място в центъра на терена.

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Снимки: Gettyimages