Невен Венков: Справихме се добре

Черноломец (Попово) надигра у дома Доростол (Силистра) с 3:0. Срещата е от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец финишира с категоричен успех

Невен Венков, старши треньор на домакините коментира пред клубни сайт.

„Като последен мач за това първенство на собствен терен бяхме длъжни да спечелим и го направихме. Не оставихме никакви съмнения кой е по-добрият отбор и напълно логично и заслужено спечелихме с 3:0. Владеехме инициативата през цялото време, срещата премина изцяло под наш контрол, създадохме и още ситуации, но не успяхме да ги реализираме. Трябва да отчета, че допуснахме и две опасности пред нашата врата. Поздравявам момчетата за победата, справиха се добре. Винаги може и по-добре, но нека не бъдем максималисти. Сега излизаме в почивка, а след това ще започнем да се готвим за това да бъдем отново един от водещите отбори в групата през следващия сезон“.

Снимка: chernolomets1919.com

