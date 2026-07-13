Люис Хамилтън си постави за цел да се представи по-добре в битката за победа в Белгия

Люис Хамилтън се надява на първата си победа на „Спа“ от 2024 година насам, когато записа и последния си успех за отбора на Мерцедес, макар и след дисквалификацията на съотборника му Джордж Ръсел. Седемкратният световен шампион си даде инструкция да свърши „по-добра работа“ по време на предстоящата Гран При на Белгия, след като пропусна шанса да се бори за победата на „Силвърстоун“.
Ферари се очерта като основен конкурент на Мерцедес през първите девет кръга от сезон 2026, а Хамилтън е уверен, че болидът SF-26 може да продължи възходящата си траектория и на „Спа“. Скудерията заема второ място в шампионата при конструкторите с 255 точки, на 78 зад Мерцедес, докато Хамилтън е трети в класирането при пилотите със 147 точки.
Победата на Шарл Леклер и подиумът на Хамилтън на „Силвърстоун“ бяха вторият успех за Ферари в последните три състезания – доказателство за набраната инерция в битката за титлата. Пистата „Спа“ обаче представлява съвсем различно предизвикателство.
Пилотите от Формула 1 се готвят за проблеми с мощността на „Спа“
Трасето с дължина 7.004 км в Ардените е едно от най-дългите и бързи в календара, като болидите надхвърлят 330 км/ч на правата „Кемъл“. Този дълъг участък от „Ла Сурс“ през „Червената вода“ до „Ле Комб“ е основната зона за изпреварване, което прави максималната скорост и аеродинамичната ефективност критични както за времето на обиколка, така и за състезателното темпо.
През този сезон Мерцедес често се нарежда сред най-силните автомобили по отношение на скоростта на правите, а Ферари ще трябва да разчита на последните си подобрения в ефективността, за да се представи добре на писта, която наказва всеки дефицит в мощността.
Запитан дали Ферари може да бъде конкурентоспособен в Гран При на Белгия, Хамилтън отговори: „Спа. Искам да кажа, че досега наистина постигаме страхотен напредък.
„Това, което ми дава увереност, е, че преди „Силвърстоун“ симулаторът показваше, че трябва да започнем с много по-различни настройки, но моите инженери и аз решихме да се придържаме към посоката, в която обикновено вървим.
„Шарл започна по начина, който симулаторът препоръчваше, но в крайна сметка моята философия и посоката, която поех, се оказаха правилните, и той премина към тях. Хубаво е да видя, че посоката, за която настоявах, се отплаща и че просто трябва да продължим да правим промени и да натискаме.
„Трябва да продължим да носим подобрения. На „Спа“ ще има дълги прави, но в крайна сметка аз трябва да свърша по-добра работа, отколкото на „Силвърстоун“, добави той.
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages