Люис Хамилтън си постави за цел да се представи по-добре в битката за победа в Белгия

Люис Хамилтън се надява на първата си победа на „Спа“ от 2024 година насам, когато записа и последния си успех за отбора на Мерцедес, макар и след дисквалификацията на съотборника му Джордж Ръсел. Седемкратният световен шампион си даде инструкция да свърши „по-добра работа“ по време на предстоящата Гран При на Белгия, след като пропусна шанса да се бори за победата на „Силвърстоун“.

Ready for another iconic track on the calendar 📆🇧🇪 pic.twitter.com/2uv9bkSipI — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 13, 2026

Ферари се очерта като основен конкурент на Мерцедес през първите девет кръга от сезон 2026, а Хамилтън е уверен, че болидът SF-26 може да продължи възходящата си траектория и на „Спа“. Скудерията заема второ място в шампионата при конструкторите с 255 точки, на 78 зад Мерцедес, докато Хамилтън е трети в класирането при пилотите със 147 точки.

Победата на Шарл Леклер и подиумът на Хамилтън на „Силвърстоун“ бяха вторият успех за Ферари в последните три състезания – доказателство за набраната инерция в битката за титлата. Пистата „Спа“ обаче представлява съвсем различно предизвикателство.

Пилотите от Формула 1 се готвят за проблеми с мощността на „Спа“

Трасето с дължина 7.004 км в Ардените е едно от най-дългите и бързи в календара, като болидите надхвърлят 330 км/ч на правата „Кемъл“. Този дълъг участък от „Ла Сурс“ през „Червената вода“ до „Ле Комб“ е основната зона за изпреварване, което прави максималната скорост и аеродинамичната ефективност критични както за времето на обиколка, така и за състезателното темпо.

През този сезон Мерцедес често се нарежда сред най-силните автомобили по отношение на скоростта на правите, а Ферари ще трябва да разчита на последните си подобрения в ефективността, за да се представи добре на писта, която наказва всеки дефицит в мощността.

Locked in for race week with LH 🎧 pic.twitter.com/tHaQzX3AJf — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 13, 2026

Запитан дали Ферари може да бъде конкурентоспособен в Гран При на Белгия, Хамилтън отговори: „Спа. Искам да кажа, че досега наистина постигаме страхотен напредък.



„Това, което ми дава увереност, е, че преди „Силвърстоун“ симулаторът показваше, че трябва да започнем с много по-различни настройки, но моите инженери и аз решихме да се придържаме към посоката, в която обикновено вървим.



„Шарл започна по начина, който симулаторът препоръчваше, но в крайна сметка моята философия и посоката, която поех, се оказаха правилните, и той премина към тях. Хубаво е да видя, че посоката, за която настоявах, се отплаща и че просто трябва да продължим да правим промени и да натискаме.



„Трябва да продължим да носим подобрения. На „Спа“ ще има дълги прави, но в крайна сметка аз трябва да свърша по-добра работа, отколкото на „Силвърстоун“, добави той.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages