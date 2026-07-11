Нико Петров: Левски не знае какво означава баланс, Серафимов може да е само резервна гума

Новото издание на предаването „Анализът на Нико Петров“ в студиото на Sportal.bg направи детайлен анализ на тактическото поведение на Левски в сблъсъка срещу Борац Баня Лука. Акцентът падна върху сериозните проблеми в дефанзивен план и добрите неща, които се видяха в предни позиции.

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Основният тактически проблем се корени в избора на испанския специалист да наложи дефанзивна система с крайно стриктно следване на противниковите футболисти, вместо тяхното тактическо препредаване между линиите. Това води до хаос при смяна на фронта на атаката от страна на противника, тъй като играчи като Кусо и Камдем се прибират твърде дълбоко в отбранителната линия, оголвайки ключови пространства в средата на терена. Проблемът се задълбочава и от липсата на изразен дефанзивен халф с профила на Георги Костадинов, който да регулира баланса пред защитния вал.

„В Левски сме го говорили, че Веласкес избира да си ги следват. Така че в случая Камдем отговаря за левия външен на Баня Лука, който е влязъл в средата на терена, и Кусо се е прибрал в линията на защитата, за да отговаря за левия бек на Баня Лука. По този начин се освобождава цялото пространство, където при смяна на фронта на атаката да имаш пространство пред противника, което да го превземе и по този начин да те натика в собствената ти половина и да има преимущество във владението на топката.“

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Индивидуалните действия в защита също получиха критики. Грешка на Бурас при изнасянето поставя тима в позиция на висок риск, където лъсва липсата на дефанзивни навици в полузащитника в близост до собственото наказателно поле. Получава се верижна реакция и след нови неточности на Кристиан Димитров и Серафимов се стига до гола на Борац.

„Когато топката отиде по правата и в тази зона се озове Бурас, който по принцип е офанзивен полузащитник – човек, който дава тон и ритъм в играта на Левски, всички се обединяваме около това, че е много класен играч, когато Левски атакува. Но когато се защитава, озовавайки се в тази позиция близо до наказателното поле в собствената си половина, той няма навиците на краен защитник.“

„Кристиан Димитров излиза с грешна позиция на тялото, обръща се с гръб, посяга с далечния крак вместо с левия и остава на земята. След това Серафимов закъснява и се хвърля на шпагат в наказателното поле, което в 99% от случаите е дузпа. Серафимов е по-скоро резервен играч на един от двамата централни защитници, отколкото може да бъде ползван като основен бранител, с който искаш да продължиш напред в Шампионска лига.“

В офанзивен план бяха отбелязани и някои позитивни тенденции, свързани с тактическото разположение на Майкон и Кандем, които успешно поддържат широчината на атаката. Влизането на Кусо и Рейналдо навътре в полупространствата отваря коридори за Евертон Бала, но това остава недостатъчно на фона на нестабилността в средата на терена. Профилът на Търдин също бе посочен като проблемен, когато е принуден да играе с гръб към противниковата врата, вместо да подпомага изнасянето с лице към играта.

В заключение бе изтъкнато, че въпреки очевидните неточности и сериозните критики към спортно-техническите качества на част от състава, крайната цел пред клуба остава непроменена. Анализът завърши с надежда, че независимо от всички трудности и грешки, „сините“ ще успеят да преодолеят съперника си.

„Надявам се Левски да да победи, с разлика, за да зарадва множеството привърженици, но и да обърне внимание много на играта в защита“, завърши Нико Петров.

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