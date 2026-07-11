Вуцов с увеличена заплата и бонуси с новия договор

Светослав Вуцов подписа нов договор с Левски вчера, а преговорите между двете страни вървяха от известно време. В един момент те почти бяха стигнали до договорка, но след това се раздалечиха. И причината не е била исканата от стража заплата по новия контракт, разбра „Тема Спорт“. Проблем се е оказало дали да бъде вписана откупна клауза в договора на играча.

Официално: Левски и Вуцов продължават заедно до 2028 година

Първоначално шефовете са се съгласили да има такава, като сумата е била над милион евро. След това обаче са размислили и са държали такава да няма. В крайна сметка условията на клуба са били приети от вратаря и представителите му. Естествено Вуцов е получил и бонус при удължаването на контракта, както и повишение на заплатата.

Светослав ще продължи да бъде безспорен избор №1 за под рамката на сините. В мачовете от efbet Лига се очаква негов дубльор да бъде 18-годишния Огнян Владимиров. Юношеският национал е една от опциите пред Хулио Веласкес за играч до 23 г., който да започва като титуляр.

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