Веласкес ще говори преди реванша срещу Борац (Баня Лука)

Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Пресконференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига ще се проведе в 16:00 часа в понеделник (13 юли) в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Утрешната тренировка на "сините" започва в 10:00 часа. Тя ще се проведе на "Герена" и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

Пресконференцията на старши треньора на Борац Винко Маринович ще се проведе в 20:00 часа в понеделник (13 юли) в залата за пресконференции на стадион "Георги Аспарухов", а официалната тренировка на босненския тим започва в 20:30 часа и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google