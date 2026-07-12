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  3. Веласкес ще говори преди реванша срещу Борац (Баня Лука)

Веласкес ще говори преди реванша срещу Борац (Баня Лука)

  • 12 юли 2026 | 13:53
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Веласкес ще говори преди реванша срещу Борац (Баня Лука)
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Слушай на живо: Левски - Борац Баня Лука

Пресконференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди реванша срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига ще се проведе в 16:00 часа в понеделник (13 юли) в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Утрешната тренировка на "сините" започва в 10:00 часа. Тя ще се проведе на "Герена" и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац
Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

Пресконференцията на старши треньора на Борац Винко Маринович ще се проведе в 20:00 часа в понеделник (13 юли) в залата за пресконференции на стадион "Георги Аспарухов", а официалната тренировка на босненския тим започва в 20:30 часа и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

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