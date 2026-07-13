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Бернардо Силва определи отдадането като разочарование и голяма мъка

  • 13 юли 2026 | 01:54
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Бернардо Силва използва социалните мрежи, за да изрази равносметката си относно отпадането на Португалия от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. "Мореплавателите" стигнаха 1/8-финалите на шампионата на планетата, но не успяха да продължат по-напред, тъй като допуснаха гол в добавеното време на мача с Испания, който впоследствие загубиха с 0:1.

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Халфът, който е сред новите попълнения в Реал Мадрид на Жозе Моуриньо за предстоящия сезон, призна за чувството на разочарование и мъка на профила си в социалната мрежа Instagram.

„Едно разочароващо световно първенство и голяма мъка, че приключихме толкова по-рано, отколкото всички си представяхме. Винаги е било и ще бъде огромна гордост да представям нашия национален отбор. Благодаря на всички португалци за подкрепата и надеждата, която ни възложиха“, написа Бернардо Силва.

Бернардо Силва започна Мондиал 2026 като титуляр срещу ДР Конго, след което влезе като резерва в мача с Узбекистан. Той остана на пейката в двубоя срещу Колумбия, а впоследствие се появи в игра от резервната скамейка срещу Хърватия и Испания. Срещата с испанците бе последна за Португалия на турнира, слагайки край на участието на тима на осминафиналите.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико продължава до 19-и юли (неделя), когато ще бъде излъчен големият победител. В него по-силният от сблъсъка между Испания и Франция ще срещне по-добрия измежду Аржентина и Англия. Всички 104 мача от шампионата на планетата може да гледате на bnt.sportal.bg.

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