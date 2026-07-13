Бернардо Силва определи отдадането като разочарование и голяма мъка

Бернардо Силва използва социалните мрежи, за да изрази равносметката си относно отпадането на Португалия от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. "Мореплавателите" стигнаха 1/8-финалите на шампионата на планетата, но не успяха да продължат по-напред, тъй като допуснаха гол в добавеното време на мача с Испания, който впоследствие загубиха с 0:1.

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Халфът, който е сред новите попълнения в Реал Мадрид на Жозе Моуриньо за предстоящия сезон, призна за чувството на разочарование и мъка на профила си в социалната мрежа Instagram.

„Едно разочароващо световно първенство и голяма мъка, че приключихме толкова по-рано, отколкото всички си представяхме. Винаги е било и ще бъде огромна гордост да представям нашия национален отбор. Благодаря на всички португалци за подкрепата и надеждата, която ни възложиха“, написа Бернардо Силва.

Бернардо Силва започна Мондиал 2026 като титуляр срещу ДР Конго, след което влезе като резерва в мача с Узбекистан. Той остана на пейката в двубоя срещу Колумбия, а впоследствие се появи в игра от резервната скамейка срещу Хърватия и Испания. Срещата с испанците бе последна за Португалия на турнира, слагайки край на участието на тима на осминафиналите.

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Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико продължава до 19-и юли (неделя), когато ще бъде излъчен големият победител. В него по-силният от сблъсъка между Испания и Франция ще срещне по-добрия измежду Аржентина и Англия. Всички 104 мача от шампионата на планетата може да гледате на bnt.sportal.bg.

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