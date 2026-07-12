Фенове на Норвегия не изневериха на стила си дори на летището

Феновете на Норвегия спазиха традицията и пресъздадоха дори на летището популярната си хореография с викингски звуци и имитация на придвижване с лодки.
Във видео, разпространено в социалната мрежа Instagram се видя как група запалянковци на скандинавската селекция е седнала на лентата за придвижване на багаж. Това е станало в днешния 12-ти юни след отпадането на тима от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, а хилядите норвежки фенове отпътуваха към дома си.
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите
Въпреки поражението с 1:2 на 1/4-финалите на шампионата на планетата запалянковците запазиха добро настроение и дори на раздяла със Северна Америка, те демонстриха обичайния си колорит, с който спечелиха сърцата на неутралната публика.
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
Всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google