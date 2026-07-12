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Фенове на Норвегия не изневериха на стила си дори на летището

  • 12 юли 2026 | 21:44
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Феновете на Норвегия спазиха традицията и пресъздадоха дори на летището популярната си хореография с викингски звуци и имитация на придвижване с лодки.

Във видео, разпространено в социалната мрежа Instagram се видя как група запалянковци на скандинавската селекция е седнала на лентата за придвижване на багаж. Това е станало в днешния 12-ти юни след отпадането на тима от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, а хилядите норвежки фенове отпътуваха към дома си.

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Въпреки поражението с 1:2 на 1/4-финалите на шампионата на планетата запалянковците запазиха добро настроение и дори на раздяла със Северна Америка, те демонстриха обичайния си колорит, с който спечелиха сърцата на неутралната публика.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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