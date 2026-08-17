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Ново попълнение в Добруджа 07

  • 17 авг 2026 | 18:06
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Ново попълнение в Добруджа 07

Посрещачът Симеон Димитров е най-новото име в селекцията на Добруджа 07 (Добрич) за новия сезон във Висшата лига!

27-годишният волейболист пристига от Черно море (Варна), където бе сред водещите реализатори на отбора. Със своите качества в атака Симеон ще има важна роля за подсилването на нападението на Добруджа 07.

Опитният състезател е юноша на варненския клуб, а още в младежките си години печели отличия за най-добър нападател в различни възрастови гарнитури и получава повиквателни за националния отбор.

“Добре дошъл в семейството на Добруджа 07, Симеоне! Пожелаваме ти много успехи, победи и незабравими моменти със зелено-жълтата фланелка! Само Добруджа 07!”, написала от Добруджа 07.

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