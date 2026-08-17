Ясен е съставът на Сърбия за контролите срещу България преди Евро 2026

Мъжкият национален отбор по волейбол на Сърбия ще изиграе две приятелски срещи със Словения като част от подготовката си за 34-тото Европейско първенство през 2026 г. Мачовете ще се проведат в Белград в сряда и четвъртък, 19 и 20 август, и ще бъдат закрити за публика.
Селекционерът на сръбския тим Джордже Крецу разполага с 15 състезатели за тези проверки.
В състава са включени:
Разпределители:
Никола Йовович
Алекса Батак
Диагонали:
Дражен Лубурич
Велко Машулович
Посрещачи:
Марко Ивович
Миран Куюнджич
Павле Перич
Вук Кулпинац
Лазар Маринович
Централни блокировачи:
Александър Неделкович
Неманя Машулович
Александър Стефанович
Стефан Кокеза
Либера:
Вукашин Ристич
Стефан Негич
В треньорския щаб на Крецу влизат още Джордже Пейич, Каспер Якуб Налепка и Михау Матеуш Менкус (статистици), Матиас Ребелес Киочи (кондиционен треньор), Иван Ружич и Даниел Петрович (физиотерапевти), както и Един Шкорич (мениджър на отбора).
Последните контроли на сръбския отбор преди шампионата ще бъдат на 1 и 2 септември в София, където ще се изиграят два приятелски мача срещу България.
На Европейското първенство през 2026 г. Сърбия е в група C в Тампере, заедно с отборите на Финландия, Естония, Нидерландия, Белгия и Дания. Първият мач на сърбите е на 11 септември от 19:00 ч. срещу Естония. Следват двубои с Финландия (13 септември, 17:00 ч.), Нидерландия (14 септември, 16:00 ч.), Дания (16 септември, 16:00 ч.) и Белгия (17 септември, 16:00 ч.).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google