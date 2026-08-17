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Ръмънският селекционер на Сърбия е новият треньор на Асеко Ресовия (Жешов)

  • 17 авг 2026 | 15:09
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Ръмънският селекционер на Сърбия е новият треньор на Асеко Ресовия (Жешов)

Джордже „Джани“ Крецу, един от най-уважаваните треньори в европейския волейбол, поема полския клуб Асеко Ресовия (Жешов). Румънският специалист има богата международна кариера, в която е водил успешно редица водещи клубове и национални отбори, печелейки множество трофеи. В момента той е и селекционер на националния отбор на Сърбия.

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След като приключва състезателната си кариера като централен блокировач, Крецу започва треньорска дейност в Австрия в края на 90-те години. Там той трупа първия си опит с мъжки отбори, водейки тимове като СВС Сокол и хотВолейс Виена.

През следващите години кариерата му преминава през Белгия, Италия, Катар, Русия и Полша. В полската ПлусЛига е бил начело на отборите от Олщин, Любин, Кенджежин-Кожле и Жешов. През сезон 2018/2019 той поема Асеко Ресовия в хода на сезона, като помага на тима да възвърне стабилността си и да подобри резултатите си.

Най-големите си клубни успехи Крецу постига със ЗАКСА Кенджежин-Кожле. През сезон 2021/2022 той извежда отбора до исторически требъл – титлата на Полша, Купата на страната и триумф в Шампионската лига на ЦЕВ.

Паралелно с клубната си работа, той развива и успешна кариера като национален селекционер. В периода 2007-2008 г. води Румъния, след това от 2014 до 2019 г. е начело на Естония, а между 2022 и 2024 г. отговаря за резултатите на Словения. От 2025 г. е треньор на националния отбор на Сърбия.

Като селекционер на Естония той печели два пъти Европейската лига (2016 и 2018 г.), а с националния отбор на Словения завоюва бронзов медал от Европейското първенство през 2023 г.

„Убеден съм, че завръщането на Джордже Крецу в Асеко Ресовия Жешов ще бъде важен импулс за нашия отбор. Той е треньор с огромен опит, който многократно е доказвал своята стойност както на клубно, така и на национално ниво. Той е треньор с ярък характер, отлична тактическа подготовка и умение да изгражда отбор. Допълнително предимство е фактът, че вече е имал възможност да работи с част от нашите състезатели, благодарение на което познава отлично техните възможности. Вярвам, че неговите знания, харизма и опит ще ни помогнат да се борим успешно за челните места в ТАУРОН Лига“, заяви Пьотр Мачонг, президент на Асеко Ресовия Жешов.

Добре дошъл отново в Жешов, треньоре!

Визитка

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 08.08.1968 г.НАЦИОНАЛНОСТ: РумънияПОЗИЦИЯ: Старши треньор

Кариера и успехи 1997/1998: СВС Сокол 1998/1999 – 2000/2001: Волейтим Зюдщат/Перхтолдсдорф 2001/2002: хотВолейс Виена (Титла на Австрия, Купа на Австрия) 2002/2003 – 2004/2005: Аон хотВолейс Виена (2 пъти Титла на Австрия, Купа на Австрия) 2007 – 2008: Национален отбор на Румъния 2007/2008: Сарториус Асе-Леник 2008/2009 – 2009/2010: Басано Волей 2009/2010: Куазар Маса Версилия 2010/2011: Индикпол АЗС УВМ Олщин 2013/2014: Ал Араби (Купа на Емира, Купа на Катар) 2014 – 2019: Национален отбор на Естония (2 пъти злато в Европейската лига) 2014/2015 – 2016/2017: Купрум Любин 2017/2018: Белогорие Белгород (Купа на ЦЕВ) 2018/2019: Асеко Ресовия Жешов 2019/2020: Кузбас Кемерово (Бронз в руската Суперлига, Суперкупа на Русия) 2021/2022: ЗАКСА Кенджежин-Кожле (Шампионска лига на ЦЕВ, Титла на Полша, Купа на Полша) 2022 – 2024: Национален отбор на Словения (Бронз на Европейско първенство) 2024/2025: ПГЕ ГИЕК Скра Белхатов 2025 – 2028: Национален отбор на Сърбия 2025/2026: Белогорие Белгород 2026 – 2027: Асеко Ресовия Жешов

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