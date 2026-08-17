Волейболен национал ще става баща

Мъжкият национален отбор по волейбол на България съвсем скоро ще се увеличи с още един член.

Сребърният медалист от световното първенство във Филипините Дамян Колев (24) ще става баща за първи път. Годеницата му Ивета е в напреднала бременност, става ясно от последното й стори в социалните мрежи.

Красавицата публикува снимки от ваканцията им след Лигата на нациите. На един от кадрите двамата са на морския бряг, а либерото е сложил ръката си върху наедрялото коремче на любимата си.

„Нямам търпение да те срещна“, написа мацката, която е с 4 години по-голяма от Дамян.

От другата снимка пък става ясно, че волейболистът и завършилата английска филология хубавица са разпускали на популярен плаж край Созопол. Преди това влюбените бяха и на Северното Черноморие, което е предпочитано от тях, тъй като Колев е от Добрич.

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