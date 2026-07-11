Доскорошен играч на ЦСКА 1948 пред трансфер в съперника на "червените" в ЛК

Бившият футболист на ЦСКА 1948 Хуанми Карион е пред трансфер в Спартак (Търнава), пишат в Испания. Левият бек се раздели с "червените" след края на миналия сезон, в който тимът на Александър Александров завърши на второто място. Защитникът пристигна в България преди година и по време на престоя си в клуба записа общо 17 мача, в които се отчете с две асистенции.

💥 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 | Juanmi Carrión será nuevo jugador del FC Spartak Trnava 🇸🇰.



🛬 El lateral izquierdo gaditano aterrizará en el club eslovaco en las próximas horas tras su paso por el CSKA Sofia 1948 🇧🇬.



🔢 Sus cifras han sido de 17 partidos y 2 asistencias este curso. pic.twitter.com/kQkoG73jUF — Víctor Polo (@VictorAbajas) July 11, 2026

Любопитно е, че ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава) са съперници във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Това означава, че испанецът ще има възможност да се изправи срещу бившите си съотборници след малко повече от 2 седмици.

Очаква се трансферът му в Спартак да бъде обявен официално в следващите часове.

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