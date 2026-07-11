Доскорошен играч на ЦСКА 1948 пред трансфер в съперника на "червените" в ЛК

Бившият футболист на ЦСКА 1948 Хуанми Карион е пред трансфер в Спартак (Търнава), пишат в Испания. Левият бек се раздели с "червените" след края на миналия сезон, в който тимът на Александър Александров завърши на второто място. Защитникът пристигна в България преди година и по време на престоя си в клуба записа общо 17 мача, в които се отчете с две асистенции.
Любопитно е, че ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава) са съперници във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Това означава, че испанецът ще има възможност да се изправи срещу бившите си съотборници след малко повече от 2 седмици.
Очаква се трансферът му в Спартак да бъде обявен официално в следващите часове.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google