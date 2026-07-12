Официално: България изпадна от женската Волейболна лига на нациите

Победата на Украйна над Белгия с 3:0 гейма математически осъди България на последното място във Волейболната лига на нациите за 2026 година.

Българките изпадат още преди да изиграят последния си мач срещу Германия, завършвайки турнир, белязан от три последни места в последните им четири участия.

Украйна разби Белгия и изхвърли България от Лигата на нациите

Женският национален отбор на България математически изпадна от Волейболната лига на нациите (VNL) за 2026 г. Съдбата на българския тим беше решена от победата на Украйна над Белгия с 3:0 резултат, който направи без значение последния мач на българките срещу Германия, насрочен да се играе в Белград.

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Само с 2 победи в 11 изиграни мача и едва 5 точки в класирането, България ще завърши на последно място, независимо от изхода на последната среща от предварителната фаза.

За българския национален отбор това е изпадане, което идва в края на един труден път в състезанието.

България дебютира в Лигата на нациите през 2019 г., като веднага завърши на 16-о и последно място, което доведе до изпадане. През 2022 г. обаче отборът беше върнат от FIVB, за да заеме мястото на Русия, която беше изключена от международни състезания след инвазията в Украйна.

През 2024 г. българският тим отново завърши турнира на последно място, но избегна изпадането само благодарение на разширяването на Волейболната лига на нациите от 16 на 18 отбора, въведено от сезон 2025.

През изминалата година се наблюдаваше частично подобрение с постигнатото 13-о място, но през 2026 г. България отново се озова на дъното на класирането, сбогувайки се по този начин с най-престижното световно състезание за национални отбори.

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Изпадането придобива и особено значение в бъдеща перспектива. С обявеното от FIVB завръщане на Русия в международните състезания, борбата за свободните места в следващото издание на VNL се очертава да бъде още по-ожесточена.

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