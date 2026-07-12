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България излиза срещу Германия на прощаване с Лигата на нациите

  • 12 юли 2026 | 08:18
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Волейболистките от националния отбор на България ще излязат днес в последния си мач в тазгодишната Лига на нациите. Воденият от селекционера Марчело Абонданца тим ще играе срещу Германия в четвъртата си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза в Лигата на нациите.

България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите
България поведе, но загуби от Франция и е пред раздяла с Лигата на нациите

Двубоят е тази вечер от 17,30 часа българско време в зала "Белградска Арена" в сръбската столица и ще бъде даван на живо по Max One.

За "лъвиците" това ще е прощален мач с Лигата на нациите, тъй като след победата на Украйна с 3:0 над Белгия в Хонконг, те са бетонирани на последното място в класирането, независимо от развоя на мача срещу Германия.

До момента на турнира в Белград България допусна три загуби - 0:3 срещу домакините от Сърбия, с 1:3 от Чехия и също с 1:3 от Франция в директната битка за оцеляване снощи.

Германия със загуба от Сърбия преди мача с България
Германия със загуба от Сърбия преди мача с България

От друга страна Германия, която може да бъде спокойна за мястото си в Лигата, след като има 4 победи, 7 загуби и 14 точки, стартира с победа над Чехия с 3:1, но след това загуби от Нидерландия и Сърбия с по 0:3 гейма.

Снимки: volleyballworld.com

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