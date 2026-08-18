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Шампионът Марица (Пловдив) започна подготовка за сезон 2026-2027

  • 18 авг 2026 | 10:29
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Женският отбор на Марица даде официален старт на подготовката си за новия сезон 2026-2027. Шампионките проведоха първата си тренировка, с която поставиха началото на подготовката за предстоящите битки на националната и европейската сцена.

В първото занимание участие взеха новите попълнения Ана Пейичич и Елена Бечева, както и Александра Китипова, Дияна Борисова и Цветелина Петрова.

Останалите състезателки ще се присъединят към подготовката на по-късен етап, тъй като в момента са ангажирани с националните отбори на България за предстоящите Европейско първенство за жени и Европейска квалификация за девойки под 20 години.

Началото на новия сезон бе дадено от мениджъра на клуба Борис Халачев, който представи треньорския щаб и запозна състезателките с предстоящите предизвикателства, основните цели и задачите пред отбора през сезон 2026-2027. Халачев пожела на тима здраве и успешна и ползотворна подготовка, като увери състезателките, че ръководството на клуба стои твърдо зад отбора и ще продължи да оказва необходимата подкрепа по пътя към поставените цели.

На първата тренировка присъства и президентът на клуба Илия Динков, който също отправи своите пожелания към отбора за успешен сезон и нови постижения с жълто-синия екип. Той подчерта, че поставените цели и задачи са в ръцете на самия отбор и че тяхното изпълнение зависи от ежедневната работа, отдадеността и единството на всички в състава. Динков изрази увереност в състезателките и треньорския щаб, като заяви, че ръководството има доверие на хората, които ще носят отговорността за представянето на Марица през новия сезон.

За новия сезон Марица ще разчита на добре познати лица и нови попълнения в щаба, който ще работи с отбора. Начело на шампионките е старши треньорът Даниеле Турино, а негов помощник е Кристиян Илиев. В щаба влизат още помощник-треньорът Петко Иванов и статистикът Стоян Вулджев.

Към екипа се присъединяват и две нови имена. Пламен Петров поема кондиционната подготовка на отбора, като той вече е работил с Жълто-сините и познава добре спецификата на клуба. За физическото състояние и здравето на състезателките ще се грижи физиотерапевтът Георги Иванов, който е новото попълнение в треньорския щаб на Марица.

Към първото занимание се присъедини и капитанката на Марица Жана Тодорова, която получи и капитанската лента на женския национален отбор на България. Либерото ще бъде част от състава на лъвиците за предстоящото Европейско първенство, след което ще се присъедини към подготовката на Жълто-сините за новия сезон.

Както повелява традицията, стартът на новата волейболна година не мина и без специален ритуал. Домакинката на отбора – обичаната от всички леля Любче, бе подготвила традиционна питка, която освен началото на новия сезон отбеляза и още един щастлив повод за жълто-синьото семейство – появата само преди броени дни на бебе Диана, рожба на физиотерапевтката на Марица Теодора Симеонова. С питката леля Любче пожела на всички здраве, късмет и успешен сезон, а на малката Диана – да расте здрава и щастлива!

Пред Марица предстои поредният натоварен сезон с битки на националната и европейската сцена. С първата тренировка шампионките поставиха началото на подготовката, а пред тях стоят нови цели, предизвикателства и възможности за още успехи.

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