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Украйна разби Белгия и изхвърли България от Лигата на нациите

  • 12 юли 2026 | 10:20
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Украйна разби Белгия и изхвърли България от Лигата на нациите

Отборът на Украйна приключи участието си в тазгодишното издание на Лигата на нациите с категорична победа с 3:0 (25:23, 25:20, 25:13) срещу Белгия в среща от Група 8, която се игра в Хонконг.

По този начин украинките, за които това беше дебютно участие в Лигата на нациите, си гарантираха оставане в Лигата и догодина. За съжаление то идва за сметка на българския отбор, който вече няма как да се измъкне от последното място, независимо какво направи срещу Германия в последния си мач по-късно днес.

Най-резултатни за Украйна срещу Белгия бяха Олександра Миленко, Диана Мелюшкина и Валериа Нудха, които се отчетоха с по 10 точки всяка. За белгийките Полин Мартен се завърши с 20 точки, но нито една от нейните съотборнички не успя да достигне двуцифрен точков актив.

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