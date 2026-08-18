Хулио Веласко определи състава на Италия за Евроволей 2026

Селекционерът Хулио Веласко обяви окончателния списък от 14 състезателки за континенталния шампионат. Дебютът на „адзурите“ е на 21 август в Гьотеборг.
Олимпийският и световен шампион Италия определи състава си за Европейското първенство по волейбол за жени през 2026 г. Селекционерът Хулио Веласко избра 14-те състезателки, които ще представят страната на континенталния форум, който ще се проведе от 21 август до 6 септември в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.
Националният отбор на Италия отпътува за Швеция днес сутринта, а следобед ще проведе първата си тренировка в зала „Скандинавиум“ в Гьотеборг, където ще се играят мачовете от група Г. Дебютът на италианките е насрочен за петък, 21 август, от 16:00 часа срещу отбора на Хърватия.
Подготовката на „адзурите“ започна с лагер в Кавалезе и продължи в Полша, където тимът спечели мемориалния турнир „Агата Мруз-Олшевска“. Част от състава няма да бъде Ловет Оморуи, която получи контузия по време на надпреварата в Полша.
Сред избраните от Веласко попадат Екатерина Антропова като посрещач, а Паола Егону и Мерит Адигве ще бъдат на поста диагонал.
Състав на Италия за Евроволей 202 за жени:
Разпределителки:
3. Карлота Камби
8. Алесия Оро
Диагонали:
15. Мерит Адигве
18. Паола Егону
Посрещачки:
16. Стела Нервини
17. Мириам Сила
22. Гая Джованини
24. Екатерина Антропова
Централни блокировачки:
2. Дениз Мели
11. Анна Данези (капитан)
14. Линда Нвакалор
19. Сара Фар
Либера:
5. Илария Спирито
7. Елеонора Ферсино
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