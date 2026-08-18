Хулио Веласко определи състава на Италия за Евроволей 2026

Селекционерът Хулио Веласко обяви окончателния списък от 14 състезателки за континенталния шампионат. Дебютът на „адзурите“ е на 21 август в Гьотеборг.

Олимпийският и световен шампион Италия определи състава си за Европейското първенство по волейбол за жени през 2026 г. Селекционерът Хулио Веласко избра 14-те състезателки, които ще представят страната на континенталния форум, който ще се проведе от 21 август до 6 септември в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.

Националният отбор на Италия отпътува за Швеция днес сутринта, а следобед ще проведе първата си тренировка в зала „Скандинавиум“ в Гьотеборг, където ще се играят мачовете от група Г. Дебютът на италианките е насрочен за петък, 21 август, от 16:00 часа срещу отбора на Хърватия.

Подготовката на „адзурите“ започна с лагер в Кавалезе и продължи в Полша, където тимът спечели мемориалния турнир „Агата Мруз-Олшевска“. Част от състава няма да бъде Ловет Оморуи, която получи контузия по време на надпреварата в Полша.

Europei 2026: Velasco sceglie le 14 azzurre, debutto con la Croazia



Definito il gruppo dell'Italia per la rassegna continentale: Antropova tra le schiacciatrici, Egonu e Adigwe opposte. Esordio il 21 agosto a Göteborg.#pallavolo #volley #sport #volleyballit #26annionline… pic.twitter.com/JeNLVZ2oW5 — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) August 17, 2026

Сред избраните от Веласко попадат Екатерина Антропова като посрещач, а Паола Егону и Мерит Адигве ще бъдат на поста диагонал.

Състав на Италия за Евроволей 202 за жени:



Разпределителки:

3. Карлота Камби

8. Алесия Оро



Диагонали:

15. Мерит Адигве

18. Паола Егону



Посрещачки:

16. Стела Нервини

17. Мириам Сила

22. Гая Джованини

24. Екатерина Антропова



Централни блокировачки:

2. Дениз Мели

11. Анна Данези (капитан)

14. Линда Нвакалор

19. Сара Фар





Либера:

5. Илария Спирито

7. Елеонора Ферсино

volleyball.it

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