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Антов/Згуров и Киндова/Миу закриха сезона по шампионски в Бургас

  • 18 авг 2026 | 08:17
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Грифид Мастърс - Бургас 2026 сложи точка на сезона по плажен волейбол при мъжете и жените, а с това затвори и първата страница от новата история на този спорт у нас. Някак логично триумфът бе за тези, показали най-високо качество през лятото - Захари Згуров и Георги Антов при мъжете и Дарина Кондова и Йоана Миу при жените.

Конфликт на плажа в Бургас и дисквалификация за Георги Братоев и Валентин Братоев
Конфликт на плажа в Бургас и дисквалификация за Георги Братоев и Валентин Братоев

При дамите битката бе сериозна. Кондова и Миу бяха със 100-процентов актив спечелени турнири заедно до момента след титлите при двете им участия. Двете бяха повече от категорични и в Бургас, където не изгубиха нито един гейм, а във финала надиграха Ивет Гавраилова и Антония Николова с 2:0 (21:9, 21:17). Третото място бе за Ева Петрова и Славина Колева, които изиграха драматичен мач за бронза срещу Елица Христова и Свилена Стоянова. Първият медал за Ева Петрова, която не бе играла за такъв само в един от седемте турнира, дойде след успех в тайбрека с 15:8.

Далеч по-драматично се развиха събитията в мъжкия поток. Бурният североизточен вятър в Бургас в събота напълно отговаряше на настроението и събитията на кортовете. Първо фаворитите Механджийски и Калчев бяха отстранени в четвъртфиналите от Захари Згуров и Георги Антов. Малко по-късно искрите по време на друга оспорвана среща от тази фаза - между Константин Митев/Валентин Братоев и Денис Карякин/Калоян Вълчинов доведоха до конфликт между Братоев, Вълчинов и Георги Братоев, който бе сред публиката. В следствие на това Валентин Братоев и партньорът му Митев бяха дисквалифицирани от турнира.

Ситуацията класира директно за финала полуфиналистите Борис Георгиев и Александър Цанев. Там те трябваше да срещнат победителя между Згуров/Антов и румънците Андрей Григоре и Едуард Попа. След изключително оспорвана битка победата бе за българите с 2:1 (23:21, 14:21, 15:7). Последва финал, очакван от дълго време, защото Георгиев/Цанев и Згуров/Антов не се бяха срещали през целия сезон.

Мачът бе истински трилър с безброй обрати и драматични моменти. Общата линия бе, че и в трите сета Георгиев и Цанев повеждаха убедително, но в крайна сметка успяха да превърнат това свое предимство в спечелен гейм само веднъж. В останалите два случая дуетът от София намираше начин да обърне развоя на събитията и в крайна сметка да спечели трети турнир от общо четирите си участия във веригата през сезона.

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