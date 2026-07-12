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МОНДИАЛ 2026, НОРВЕГИЯ - АНГЛИЯ
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  2. Норвегия
  3. Вижте гола на Норвегия, който шокира чужди и свои

Вижте гола на Норвегия, който шокира чужди и свои

  • 12 юли 2026 | 00:43
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Андреас Шелдерюп определено вкара гол, с който може да претендира за попадението на Мондиал 2026.

Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)
Норвегия 1:1 Англия, греда за "викингите" (гледайте тук)

Норвежецът прати топката по посока вратата, пазена от Джордан Пикфорд и Норвегия поведе с 1:0 срещу Англия.

6 Англия - Норвегия (четвъртфинал)

Освен голът обаче и самата реакция бе повече от уникална.

Както в лагера на "викингите", така и в този на "трите лъва" трудно повярваха, че попадение реално е имало, а самият голмайстор Шелдерюп извествно време остана на едно място, осмисляйки какво точно се е случило.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мачът между Англия и Норвегия, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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