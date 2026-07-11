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Германия със загуба от Сърбия преди мача с България

  • 11 юли 2026 | 23:08
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Германия със загуба от Сърбия преди мача с България

Женският национален отбор на Германия допусна 7-а загуба в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Джулио Бреголи тим падна от домакините от Сърбия с 0:3 (20:25, 22:25, 23:25) в третия си мач от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза от Лигата, игран тази вечер над 4600 зрители в зала "Белградска Арена".

По този начин двата тима имат по 4 победи и 7 загуби в общото временно класиране на световната надпревара като твърдо ще запазят местата си за догодина. Сърбия е на 11-о място със 17 точки, а Бундестимът е 12-и с 14 точки.

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Утре (12 юли), в последния ден на турнира, първо Германия ще играе с България, а след това сръбската "репрезентация" ще излезе срещу Нидерландия. Срещите са съответно от 17,30 и 21,00 часа българско време.

Срещата ще се запомни и със завръщането в игра на звездата на домакините Тияна Бошкович, която записа първи мач за годината с националната фланелка. Бошкович се появи за кратко на полето в края на първия гейм.

Над всички за Сърбия бе Нина Чайич със страхотните 22 точки (2 блока и 3 аса). Бранка Тица (3 аса) и Маша Киров (3 блока) се отчетоха с 10 и 9 точки за победата.

За тима на Германия Мария Табачукс (2 блока и 1 ас) и Анастасия Чекулаев (2 блока и 1 ас) завършиха с 10 и 9 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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