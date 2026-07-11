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Холанд вдъхнови младите родители в Перу! Над 500 новородени бяха кръстени на норвежеца

  • 11 юли 2026 | 21:21
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През последните седмици в Перу 500 деца са били кръстени Холанд, предава перуанската медия РПП. В детайли, РЕНИЕК, националната служба за гражданска регистрация, обяви в прессъобщение, че съществуват няколко варианта на името на норвежеца.

„Четири деца са получили пълното име Ерлинг Браут Холанд. Деветдесет и едно са кръстени Ерлинг Холанд. Четиристотин шестдесет и осем са получили името Холанд“, казва се в съобщението.

Така общият брой на новородените, кръстени на нападателя, достига 563. Прессъобщението е придружено и от изображение на норвежката звезда, генерирано от изкуствен интелект.

Междувременно, на терена, тази вечер Холанд и Норвегия се изправят срещу Англия – страната, в която Ерлинг е роден и играе. Преди няколко дни на пресконференция звездата на Сити заяви, че цялото напрежение е върху англичаните и че неговият отбор вече е стигнал достатъчно далеч. Томас Тухел обаче не прие добре тези думи, коментирайки с изненада чутото.

„Изненадан съм, че Ерлинг каза това, защото винаги съм смятал, че той обича напрежението и дава най-доброто от себе си под напрежение. Учудвам се, че го прехвърля на нас. Не мисля и за минута кой е фаворит и къде е съсредоточен натискът. Знам много добре, че вътрешно те се готвят да спечелят мача. Защо да не го правят? За нас нищо не се променя“, сподели Тухел.

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Резултатът от мача тази вечер едва ли ще промени възприятието за Холанд по света като супер звезда. От седмици неговите фланелки в Норвегия са такъв хит, че бързо се изкупиха от тези, които са в наличност.

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Срещата между Англия и Норвегия от 1/4-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико стартира в полунощ на идния 12-ти юли (неделя). Този, както и всички 104 мача от световните футболни финали в Северна Америка може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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