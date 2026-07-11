Холанд вдъхнови младите родители в Перу! Над 500 новородени бяха кръстени на норвежеца

През последните седмици в Перу 500 деца са били кръстени Холанд, предава перуанската медия РПП. В детайли, РЕНИЕК, националната служба за гражданска регистрация, обяви в прессъобщение, че съществуват няколко варианта на името на норвежеца.

„Четири деца са получили пълното име Ерлинг Браут Холанд. Деветдесет и едно са кръстени Ерлинг Холанд. Четиристотин шестдесет и осем са получили името Холанд“, казва се в съобщението.

🥹 ❤️ HAALAND BOOM W PERU - Rodzice masowo nadają IMIONA swoim nowo narodzonym dzieciom na cześć napastnika reprezentacji Norwegii!



Peru poinformowało, że już 468 dzieci w kraju otrzymało imię "Haaland", a 91 "Erling Haaland"! 👶



Jest też czterech o imieniu "Erling Braut… pic.twitter.com/13kSzQm662 — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) July 11, 2026

Така общият брой на новородените, кръстени на нападателя, достига 563. Прессъобщението е придружено и от изображение на норвежката звезда, генерирано от изкуствен интелект.

Междувременно, на терена, тази вечер Холанд и Норвегия се изправят срещу Англия – страната, в която Ерлинг е роден и играе. Преди няколко дни на пресконференция звездата на Сити заяви, че цялото напрежение е върху англичаните и че неговият отбор вече е стигнал достатъчно далеч. Томас Тухел обаче не прие добре тези думи, коментирайки с изненада чутото.

„Изненадан съм, че Ерлинг каза това, защото винаги съм смятал, че той обича напрежението и дава най-доброто от себе си под напрежение. Учудвам се, че го прехвърля на нас. Не мисля и за минута кой е фаворит и къде е съсредоточен натискът. Знам много добре, че вътрешно те се готвят да спечелят мача. Защо да не го правят? За нас нищо не се променя“, сподели Тухел.

Тухел даде добри новини за Англия и отсече: Не получих обяснение за наказанието на Куанса

Резултатът от мача тази вечер едва ли ще промени възприятието за Холанд по света като супер звезда. От седмици неговите фланелки в Норвегия са такъв хит, че бързо се изкупиха от тези, които са в наличност.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Срещата между Англия и Норвегия от 1/4-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико стартира в полунощ на идния 12-ти юли (неделя). Този, както и всички 104 мача от световните футболни финали в Северна Америка може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google