Славия записа втора победа в контролите

Славия победи с 1:0 Сепси във втория си приятелски мач от лятната подготовка в Банско. „Белите“ постигнаха втори успех в предсезонните проверки след 4:0 срещу Ботошани преди два дни. Единственото попадение вкара Борис Тодоров, който беше точен в 77-ата минута.

Славия попиля елитни румънци

Четири минути преди почивката шут на новото попълнение Владимир Милетич срещна страничната греда на вратата на румънците. В 77-ата минута влезлият от пейката Борис Тодоров реализира за крайното 1:0.

В събота Славия ще играе поредната си контрола на лагера в Банско, като този път съперник на „белите“ ще бъде Септември София.

Стартов състав на Славия: Иван Андонов, Диего Фераресо, Дейвид Малембана, Никола Савич, Димитър Буров, Владимир Милетич, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Емил Стоев, Роберто Райчев, Йоан Борносузов;

(като резерви влязоха Георги Петков, Цветомир Манолов, Лазар Марин, Жордан Варела, Илиан Антонов, Янис Гермуш, Георги Шопов, Марко Милетич, Момо Досо, Васил Казалджиев, Мартин Георгиев, Максимилиян Лазаров, Валентин Йотов, Умаро Балде, Владимир Николов, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Емилиян Гогев).

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