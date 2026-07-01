Славия попиля елитни румънци

Славия победи с категоричното 4:0 Ботошани в първата си приятелска среща по време на лятната подготовка. Двубоят в Банско започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите миналата седмица в автомобилна катастрофа млади футболисти от академията на „белите“, родени 2017 година. Славистите играха с черни екипи в знак на почит към паметта на двете деца.

Славия излезе напред в резултата в шестата минута след гол на Емил Стоев, който се разписа след асистенция на Янис Гермуш, а две минути преди почивката Роберто Райчев реализира втория гол във вратата на румънците.

В 51-ата минута дебютантът в състава Умаро Балде покачи аванса на „белите“ на три попадения.

Пет минути преди изтичане на редовното време Димитър Буров центрира остро в наказателното поле и защитник на Ботошани прати топката във вратата на своя отбор за крайното 4:0.

"Победихме сериозен отбор от първата лига на Румъния. Най-много ме зарадва сериозното отношение на всички футболисти. В този мач, макар и тренировъчен, момчетата играха сериозно през цялото време и това ме радва изключително“, заяви след края на двубоя треньорът Ратко Достанич.

Националът Владимир Николов, който тренира със Славия в Банско, не влезе в игра.

Следващата проверка на „белите“ е на 3 юли от 10:30 часа със Сепси (Румъния) в Банско.

Славия: Иван Андонов, Диего Фераресо, Дейвид Малембана, Лазар Марин, Жордан Варела, Владимир Милетич, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Илиан Антонов, Емил Стоев, Янис Гермуш



като резерви влязоха: Момо Досо, Роберто Райчев, Борис Тодоров, Валентин Йотов, Никола Савич, Димитър Буров, Умаро Балде, Леви Нтумба, Георги Шопов, Йоан Борносузов, Георги Петков, Васил Казълджиев, Кристиян Стоянов, Марко Милетич, Максимилиан Лазаров, Цветомир Манолев, Мартин Георгиев.

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