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Славия с четири от четири - тресна румънци

  • 8 юли 2026 | 13:04
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Славия с четири от четири - тресна румънци

С голове на Роберто Райчев и Борис Тодоров в последния четвърт час Славия постигна успех с 3:2 над румънския Слатина в последната си контрола от подготвителния лагер в Банско. За "белите" това бе четвърти успех в четири мача от предсезонната подготовка, като в предходните те се наложиха с 4:0 над Ботошани, 1:0 над Сепси и 3:2 над Септември (София).

Иван Минчев откри резултата в двубоя със Слатина още в десетата минута, като бе точен от дузпа.Румънският тим обаче осъществи обрат. Силард Магяр бе точен за 1:1 също от дузпа в средата на първото полувреме, а пет минути след началото на второто 18-годишният Янис Сореску реализира за 2:1 в полза на гостите.

Нова дузпа в 78-мата минута донесе равенство на Славия, като точен бе Роберто Райчев. В 82-рата минута Борис Тодоров също прати топката в мрежата на Слатина, за да оформи крайното 3:2. След тази проверка футболистите на Ратко Достанич се прибират в София, където ще продължат тренировки до началото на новия сезон. Представянето на тима пред феновете пък ще бъде на 11 юли.

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