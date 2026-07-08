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  3. Любо Руйков стартира в британската Формула 4 на „Зандвоорт“

Любо Руйков стартира в британската Формула 4 на „Зандвоорт“

  • 8 юли 2026 | 19:11
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Любо Руйков стартира в британската Формула 4 на „Зандвоорт“

Българският пилот във Формула 4 Любослав Руйков кще дебютира този уикенд в британския шампионат Формула 4 на класическата писта „Зандвоорт“.

Основната кампания на Любо този сезон е във Формула 4 Италия, но досега той записа участия и във Формула 4 Централна Европа и в във Формула 4 Европа, където кара по един кръг.

Любо Руйков дебютира във Формула 4 Европа
Любо Руйков дебютира във Формула 4 Европа

На „Зандвоорт“ Руйков ще кара за Argenti Motorsport, като все още няма информация дали ангажиментът му с тима ще включва и други кръгове.

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Любо Руйков: Лош късмет ме лиши от добри резултати на „Монца“

Българинът става петият пилот, използван от Argenti Motorsport в сезона, като на „Зандвоорт“ ще е и единственият дебютант в надпреварата.

Тимът на Любо заема 4-ото място при отборите след първите 4 кръга, а най-силният пилот на Argenti е Итън Джеф-Хол. Той е част от програмата за развитие на пилоти на Мерцедес и взе една победа на „Брандс Хеч“ през, като заема третото място в класирането.

Руйков сменя в тима норвежеца Вегард Клеметсен, за когото тимът потвърди, че е напуснал, като 17-годишният пилот е 21-и в класирането с най-добър резултат едно 7-о място.

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