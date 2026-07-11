Марк Маркес: Алекс ме натискаше доста здраво през цялото време

Марк Маркес не остана много доволен от своето представяне в спринта на „Заксенринг“, въпреки че записа своята четвърта спринтова победа за сезона в него.

През цялото време плътно зад пилота на Дукати се движеше неговият по-малък брат Алекс, като на финала двамата бяха разделени от по-малко от 0.4 секунди. Световният шампион изрази своята надежда в утрешното състезание, когато използва средно твърдата задна гума, ситуацията да бъде по-лесна за него, но да завърши със същия резултат, а именно двойна победа за фамилията Маркес.

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„Алекс ме натискаше доста здраво през цялото време, беше плътно зад мен. Опитах се да поддържам постоянно темпо, но дори и така той успя да ме притисне в последните обиколки. Нека да видим как ще е утре със средно твърдата гума, дали ще се справя по-добре, но със същия резултат“, заяви по-големият от братята Маркес.

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Снимки: Gettyimages