Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алекс Маркес: Това е резултат, от който се нуждаех след катастрофата в Монтмело

Алекс Маркес: Това е резултат, от който се нуждаех след катастрофата в Монтмело

  • 11 юли 2026 | 17:16
  • 222
  • 0
Алекс Маркес: Това е резултат, от който се нуждаех след катастрофата в Монтмело

Алекс Маркес записа своето първо призово класиране от тежката си катастрофа по време на надпреварата за Гран При на Каталуния в средата на май, след като завърши втори в днешния спринт на „Заксенринг“.

В хода на цялата дистанция на германското трасе пилотът на Грезини Дукати се движеше плътно зад своя по-голям брат Марк. Той обаче така и не успя да се доближи достатъчно до него, за да го атакува за първата позиция, пресичайки финала на по-малко от 0.4 секунди зад световния шампион.

Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия
Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия

„Давах всичко от себе си във всяка обиколка, във всеки завой. Опитвах се просто да оцелея, защото беше прекалено хлъзгаво. Във всеки случай направих моето възможно най-добро каране днес. В моето физическо състояние няма как да поемам всички рискове. Докато не съм на 100% трябва да карам малко по-консервативно, все още съм леко вдървен.

„Самото състезание беше много добро. Втори съм зад Марк. През цялото време бях точно зад него. В края го притисках, така че съм доволен. Това е резултат, от който се нуждаех след катастрофата в Монтмело“, каза по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Маверик Винялес сравни сегашната си драма с КТМ със скандалния му развод с Ямаха

Маверик Винялес сравни сегашната си драма с КТМ със скандалния му развод с Ямаха

  • 11 юли 2026 | 14:48
  • 320
  • 0
Марк Маркес разказа за неконвенционалната стратегия, която му донесе полпозишъна в Германия

Марк Маркес разказа за неконвенционалната стратегия, която му донесе полпозишъна в Германия

  • 11 юли 2026 | 14:24
  • 366
  • 0
Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

Марко Бедзеки приключи с Гран При на Германия след поредното тежко падане

  • 11 юли 2026 | 13:31
  • 2350
  • 0
Фернандо Алонсо все още няма представа какво ще прави след края на кариерата си във Формула 1

Фернандо Алонсо все още няма представа какво ще прави след края на кариерата си във Формула 1

  • 11 юли 2026 | 13:22
  • 545
  • 0
Марк Маркес победи брат си и грабна полпозишъна на "Заксенринг" с нов рекорд

Марк Маркес победи брат си и грабна полпозишъна на "Заксенринг" с нов рекорд

  • 11 юли 2026 | 12:37
  • 2589
  • 0
От Макларън обясниха защо все още не използват новия двигател от Мерцедес

От Макларън обясниха защо все още не използват новия двигател от Мерцедес

  • 11 юли 2026 | 10:53
  • 1974
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващ мач във VNL: България 0:0 Франция! Следете мача ТУК!

Решаващ мач във VNL: България 0:0 Франция! Следете мача ТУК!

  • 11 юли 2026 | 17:11
  • 1629
  • 3
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 21857
  • 10
Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
  • 673
  • 1
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 6482
  • 18
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 7153
  • 29
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 4187
  • 16