Алекс Маркес: Това е резултат, от който се нуждаех след катастрофата в Монтмело

Алекс Маркес записа своето първо призово класиране от тежката си катастрофа по време на надпреварата за Гран При на Каталуния в средата на май, след като завърши втори в днешния спринт на „Заксенринг“.

В хода на цялата дистанция на германското трасе пилотът на Грезини Дукати се движеше плътно зад своя по-голям брат Марк. Той обаче така и не успя да се доближи достатъчно до него, за да го атакува за първата позиция, пресичайки финала на по-малко от 0.4 секунди зад световния шампион.

Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия

„Давах всичко от себе си във всяка обиколка, във всеки завой. Опитвах се просто да оцелея, защото беше прекалено хлъзгаво. Във всеки случай направих моето възможно най-добро каране днес. В моето физическо състояние няма как да поемам всички рискове. Докато не съм на 100% трябва да карам малко по-консервативно, все още съм леко вдървен.



„Самото състезание беше много добро. Втори съм зад Марк. През цялото време бях точно зад него. В края го притисках, така че съм доволен. Това е резултат, от който се нуждаех след катастрофата в Монтмело“, каза по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages