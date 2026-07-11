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  3. Фабио Ди Джанантонио:  Може би в края бях малко по-бърз от Алекс

Фабио Ди Джанантонио:  Може би в края бях малко по-бърз от Алекс

  • 11 юли 2026 | 17:11
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Фабио Ди Джанантонио:  Може би в края бях малко по-бърз от Алекс

Фабио Ди Джанантонио завърши трети зад братята Марк и Алекс Маркес в днешния спринт на пистата „Заксенринг“, след което каза, че е постигнал своята цел, а именно да се качи на подиума.

Италианецът загуби третото място в самото начало от Ай Огура, но успя да си върне позицията още в средата на първия тур. Впоследствие той остана в близост до двамата лидери, но не успя да ги атакува, за да финишира на третото място.

Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия
Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия

„Със сигурност съм доволен. Целта днес беше да стигна до подиума и да взема възможно най-много точки. Всяка точка е важна, така че трябваше да атакувам Ай (Огура) в началото, защото знаех, че разполагам с малко по-добро темпо. Може би в края бях малко по-бърз от Алекс, но тук е много трудно да се изпреварва, щях да рискувам прекалено много в последните обиколки, така че третото място е повече от перфектно, доволен съм“, заяви пилотът на VR46 Дукати.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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