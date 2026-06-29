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Бъдещето на Уго Броос начело на Южна Африка остава неясно

  • 29 юни 2026 | 17:03
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Бъдещето на Уго Броос начело на Южна Африка остава неясно

Селекционерът на националния отбор на Република Южна Африка Уго Броос не внесе яснота относно бъдещето си на поста след отпадането на тима от Канада на 1/16-финалите на Световното първенство.

"Не е подходящо да се взимат решения, когато си разочарован. Затова няма да го направя“, заяви 74-годишният белгийски специалист в отговор на въпрос дали загубата от Канада бележи края на неговия престой начело на отбора, който води от 2021 г.

Преди началото на Мондиала треньорът, чиято кариера стартира в края на 80-те години в родната му Белгия, намекна, че това може да е последната му работа. „Искам да прекарвам повече време със съпругата си, децата и внуците“, коментира тогава той.

Източник от Южноафриканската футболна федерация разкри, че Уго Броос „може да остане селекционер или да заеме друга длъжност, като например наблюдател на футболистите на тима, които се състезават в Европа“.

Броос, който спечели Купата на африканските нации с Камерун през 2017 г., успя да класира Република Южна Африка на Световно първенство за първи път от 2010 г., когато страната беше домакин. След три поредни участия, в които тимът отпадаше в груповата фаза, „Бафана Бафана“ този път успяха да я преодолеят в новия формат с 48 отбора, завършвайки на второ място в Група "А".

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