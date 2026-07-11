Марк Маркес разказа за неконвенционалната стратегия, която му донесе полпозишъна в Германия

Марк Маркес приложи необичайна стратегия с три излизания на пистата по време на квалификацията, за да си осигури полпозишън за Гран При на Германия в MotoGP с нов рекорд на трасето „Заксенринг“.

Марк Маркес победи брат си и грабна полпозишъна на "Заксенринг" с нов рекорд

Късата германска писта, в комбинация с ограниченото върхово представяне на меката предна гума, накара пилота на Дукати да направи допълнително спиране в бокса в сравнение със своите съперници.

„Вчера анализирах атаката си за време и с меката предна гума беше възможно, но само за една обиколка. Още във втория тур усетих спад. Поради тази причина, заедно с отбора, приложихме перфектната стратегия да направим три атаки за време.



„Екипът беше малко изненадан вчера, когато им казах: „Искам да направя три атаки за време“! Но имаше достатъчно време и мисля, че това беше правилната стратегия“, обясни Марк Маркес в закрития парк.

Всички останали пилоти във втората част на квалификацията заложиха на обичайната стратегия с две излизания, с изключение на Раул Фернандес от Тракхаус Априлия, който също направи три опита, но се върна в бокса, без да запише време при второто си излизане.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages