Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес разказа за неконвенционалната стратегия, която му донесе полпозишъна в Германия

Марк Маркес разказа за неконвенционалната стратегия, която му донесе полпозишъна в Германия

  • 11 юли 2026 | 14:24
  • 157
  • 0
Марк Маркес разказа за неконвенционалната стратегия, която му донесе полпозишъна в Германия

Марк Маркес приложи необичайна стратегия с три излизания на пистата по време на квалификацията, за да си осигури полпозишън за Гран При на Германия в MotoGP с нов рекорд на трасето „Заксенринг“.

Марк Маркес победи брат си и грабна полпозишъна на "Заксенринг" с нов рекорд
Марк Маркес победи брат си и грабна полпозишъна на "Заксенринг" с нов рекорд

Късата германска писта, в комбинация с ограниченото върхово представяне на меката предна гума, накара пилота на Дукати да направи допълнително спиране в бокса в сравнение със своите съперници.

„Вчера анализирах атаката си за време и с меката предна гума беше възможно, но само за една обиколка. Още във втория тур усетих спад. Поради тази причина, заедно с отбора, приложихме перфектната стратегия да направим три атаки за време.

„Екипът беше малко изненадан вчера, когато им казах: „Искам да направя три атаки за време“! Но имаше достатъчно време и мисля, че това беше правилната стратегия“, обясни Марк Маркес в закрития парк.

Всички останали пилоти във втората част на квалификацията заложиха на обичайната стратегия с две излизания, с изключение на Раул Фернандес от Тракхаус Априлия, който също направи три опита, но се върна в бокса, без да запише време при второто си излизане.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

  • 11 юли 2026 | 08:21
  • 6144
  • 0
Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4

Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4

  • 10 юли 2026 | 19:18
  • 2533
  • 0
Защо по-малките отбори не могат да следват агресивния план за развитие на Ферари

Защо по-малките отбори не могат да следват агресивния план за развитие на Ферари

  • 10 юли 2026 | 17:42
  • 2158
  • 0
Марк Маркес над всички в оспорваната официална тренировка в Германия

Марк Маркес над всички в оспорваната официална тренировка в Германия

  • 10 юли 2026 | 17:08
  • 2502
  • 0
Куартараро потвърди, че бъдещето му в MotoGP ще бъде обявено „не след дълго“

Куартараро потвърди, че бъдещето му в MotoGP ще бъде обявено „не след дълго“

  • 10 юли 2026 | 14:46
  • 729
  • 0
Звезда на Макларън поиска да бъде „уволнен“ от Формула 1

Звезда на Макларън поиска да бъде „уволнен“ от Формула 1

  • 10 юли 2026 | 14:11
  • 11512
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 3577
  • 11
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 3843
  • 11
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 2690
  • 10
Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 14149
  • 13
Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

  • 11 юли 2026 | 09:25
  • 8436
  • 17
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

  • 11 юли 2026 | 08:25
  • 13213
  • 11