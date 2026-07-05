Димитровград с удар - върна си нападател със солиден опит в професионалния футбол

ФК Димитровград 1947 привлече още две нови попълнения в редиците си. „Жълто-сините“ си върнаха опитния нападател Димитър Алексиев и привлечоха още един юноша на Арда (Кърджали) — Димитър Джемперлиев.

Алексиев носи екипа на Димитровград от лятото на 2023 г. до миналата зима, когато се раздели с клуба и премина във Върбица (Бенковски) от четвърта дивизия. Шест месеца по-късно 32-годишният голаджия се завръща при „жълто-сините“. В кариерата си той има богат опит в професионалния футбол у нас — над 100 мача във Втора лига и още 24 в елита.

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