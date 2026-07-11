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Двама пилоти с наказания след петъчните тренировки на "Заксенринг"

  • 11 юли 2026 | 10:13
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Франко Морбидели и Диого Морейра ще бъдат преместени с по три места назад на стартовата решетка за утрешната Гран При на Германия, след като получиха наказания от стюардите на кралския клас в края на петъчните тренировки на „Заксенринг“.

Санкциите и на двамата са за движение с ниска скорост върху идеалната линия, с което те са попречили на свои съперници. За Морбидели това е второ такова нарушение от началото на сезона, което му носи въпросното наказание.

В същото време провинението на Морейра е първо за годината, но той също е наказан с три места. Причината за това решение на комисарите е фактът, че нарушението на бразилеца е дошло в заключителните минути на официалната тренировка, когато пилотите преследват местата в топ 10, за да се класират директно за втората фаза на квалификацията.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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