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От Макларън обясниха защо все още не използват новия двигател от Мерцедес

  • 11 юли 2026 | 10:53
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Шефът на Макларън Андреа Стела разясни причините, поради които отборът все още не е получил новата спецификация на задвижващата система от Мерцедес.

По време на уикенда за Гран При на Австрия, Мерцедес въведе корекции за подобряване на надеждността на своите двигатели, които бяха предложени и на клиентските отбори Алпин, Макларън и Уилямс.

Въпреки че подобренията в представянето са забранени извън системата ADUO, която Мерцедес все още не е използвал, ъпгрейдите по надеждността са разрешени през целия сезон. Сребърните стрели предприеха мерки, за да се опита да решат проблемите, довели до отпаданията на Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели съответно в Канада и Барселона.

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Макларън също имаше проблеми с батериите, включително двоен неуспех да стартира в Китай, но не прие подобрената спецификация за Гран При на Великобритания. Стела намекна, че Ландо Норис и Оскар Пиастри може да получат новите компоненти в следващото състезание в Белгия идната седмица.

Обяснявайки забавянето, Стела посочи, че една от причините е, че Алпин и Уилямс са имали „по-голяма нужда“ да получат свежите части. Това включва и Карлос Сайнц, който получи изцяло нов двигател след загубата на предишния при отпадането си в Австрия.

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„Обсъдихме с Мерцедес причината, поради която все още не получаваме тази спецификация“, заяви Стела.

„Разбираме мотивите, имаме доверие на Мерцедес. През годините сме имали страхотно сътрудничество и те бяха абсолютно ключови за това Макларън да стане два пъти световен шампион. Така че това не променя основите на нашите взаимоотношения и разговорите продължават.

„Те работят бързо, точно както ние работим бързо, за да развиваме колата си. Те работят бързо, за да снабдяват четири отбора, така че имаше някои условия, при които не беше възможно да се достави задвижващата система на Макларън. Надяваме се това да се случи на следващото състезание.

„Мерцедес, както всеки друг отбор, е в процес на развитие и отстраняване на проблеми с надеждността. Ние бяхме засегнати от проблеми с батериите, други – от проблеми с двигателя с вътрешно горене. Всички работят с максимална скорост, което означава, че им е трудно да приложат всички решения и корекции едновременно.

„Дори разпределението на задвижващите системи се основава на пробега на всеки автомобил. Изглежда, че не сме с най-новата спецификация, защото Алпин и Уилямс са натрупали повече пробег от нас и са имали по-голяма нужда да обновят двигателите си.

„Просто факт е, че всички работят с максимално темпо и някои неща могат да останат на заден план. Приемаме, че това е част от разговорите, които водим с Мерцедес, с които имаме отлични отношения. Мисля, че е съвсем естествено като клиентски отбор да останеш малко по-назад“, добави още шефът на Макларън.

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Снимки: Gettyimages

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