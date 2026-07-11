Марко Бедзеки: Тялото ми ми създаваше проблеми в тренировките

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки призна, че е изпитвал физически затруднения по време на атаките за бърза обиколка в тренировките за Гран При на Германия в MotoGP.

Бившият лидер в шампионата претърпя тежък инцидент по време на Гран При на Нидерландия, който го остави с множество натъртвания, но без сериозни контузии. Той пристигна в Германия в непълна физическа форма, но успя да завърши петъчния ден на седмо място в общото класиране и да си осигури директно място във втората квалификационна сесия.

Fastest, and going even quicker right now, is Marco Bezzecchi ✊💨#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/fvLcBcvnli — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 10, 2026

Въпреки това италианецът изостана на 0.602 секунди от най-доброто време, поставено от Марк Маркес с Дукати. Марко Бедзеки сподели, че тялото му е изпитвало затруднения, когато е трябвало да натисне за бърза обиколка, като същевременно му липсва и постоянство.

„Е, страдах малко, особено при атакуващите обиколки. Вярно е, че по време на сесиите успях да намеря добри времена за обиколка, но постоянството все още не е най-доброто. Но също така, при финалните атаки за време след всички сесии, стигнах до този момент с известни проблеми с тялото си“, заяви Бедзеки.



„Но да, като цяло целта на деня беше да се опитаме да стигнем до Q2 и ние го направихме. Така че за това съм много щастлив. Освен това усещането с мотора не е твърде лошо. Може би повече липсва от моя страна, отколкото от страна на мотора. Надявам се утре да успея да се подобря малко.



„За съжаление, понякога катастрофираме много тежко и с този календар имаме много състезания, така че трябва да се опитаме веднага да се върнем на мотора, да имаме скорост и да се опитаме да спасим колкото можем. Така че, да, трудно е, но в крайна сметка... не е твърде зле психически. Със сигурност е по-трудно физически. За мен в момента е така. Може би в миналото съм преминавал през други моменти, когато и психически беше малко по-трудно, но за мен в момента най-големият проблем е физически“, добави той.

Марк Маркес над всички в оспорваната официална тренировка в Германия

Изправен пред квалификация, спринт и основно състезание в рамките на 24 часа, Бедзеки признава, че „ще трябва да страда“. Въпреки това той няма планове да приоритизира голямата надпревара пред другите сесии.

„Е, и трите неща са важни. Квалификацията със сигурност е първото много важно нещо, защото в крайна сметка правиш една квалификация за две състезания, така че ще бъде важно. И след това просто ще се опитам да взема максимума, който мога. Знаем, че ще трябва да страдаме, но в крайна сметка е така. Няма да се фокусирам само върху състезанието или върху спринта“, завърши Бедзеки.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages