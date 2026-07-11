Как се става "Играч на мача" и защо рядко има единодушие

Наградите за Играч на мача рядко срещат единодушно одобрение.

Джуд Белингам не си иска наградата за играч на мача

Ламин Ямал спечели отличието след победата на Испания с 2:1 над Белгия на четвъртфиналите в петък, но представянето му не изглеждаше като най-впечатляващото сред футболистите на победителите. Световното първенство това лято предложи няколко особено спорни носители на новото отличие „Superior Player of the Match“ („Най-добър играч на мача“), което беше въведено за първи път на Световното клубно първенство през миналата година под името Superior Player Award.

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Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Ламин Ямал и Ерлинг Холанд са сред звездите, които вече спечелиха наградата по време на турнира в Северна Америка. Някои от последните победители – видимо безразличният Ямал след успеха срещу Австрия и също толкова незаинтересованият Малик Тилман, който дори трудно обърна внимание на камерата – не изглеждаха особено впечатлени от престижа на отличието, спонсорирано от пивоварната марка Michelob Ultra.

Lamine Yamal earns the Superior Player of the Match trophy. 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/fhH91Ws0ES — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026

The Athletic обяснява как всъщност се определя носителят на наградата.

Как се избира победителят?

От 2010 година насам изборът на Играч на мача е в ръцете на феновете. От началото на второто полувреме до последния съдийски сигнал зрителите могат да гласуват за футболиста, когото смятат за най-добър. Вот може да бъде даден за всеки играч, взел участие в срещата, независимо дали като титуляр или резерва. Феновете дори могат да променят гласа си преди края на мача, ако междувременно бъде отбелязан гол, направено впечатляващо спасяване или се случи друго ключово събитие.

🚨 STAT: Real Madrid are the only club to have 3 different players win Player of the Match awards at the 2026 FIFA World Cup. 🤍🏆



⭐️ Kylian Mbappé 🇫🇷

⭐️ Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

⭐️ Vinícius Júnior 🇧🇷 pic.twitter.com/6TwRTiRF2P — 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐋𝐄𝐍𝐒⚽️🖤 (@footballlens7) July 10, 2026

Преди Мондиал 2010 в Южна Африка носителят на наградата се определяше от ФИФА. След този турнир правото на избор премина към феновете чрез SMS-и и онлайн гласуване, а на Световното първенство през 2014 г. вотът се провеждаше чрез социалната мрежа Twitter (днес X).

От 2022 година гласуването се извършва изцяло през официалния сайт на ФИФА. В националните първенства, като например английската Висша лига, Играчът на мача обикновено се избира от телевизионния оператор. Статистиката често подкрепя решението, а избраният футболист получава наградата по време на интервюто си след края на двубоя.

Защо наградата е толкова спорна?

Фенският вот създава предпоставки отличието да се превърне в своеобразен конкурс за популярност, който облагодетелства най-известните футболисти. Именно това сякаш се случва в редица случаи. През 2022 година звездата на Белгия Кевин де Бройне, тогава играч на Манчестър Сити, сам постави под въпрос избора си за Играч на мача след победата с 1:0 над Канада.

„Не мисля, че изиграх добър мач. Не знам защо получих трофея. Може би заради името ми“, каза той на пресконференцията след срещата.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo with his second Man of the Match Award of this World Cup. pic.twitter.com/4CRQ9246Ns — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Това лято изборът на Кристиано Роналдо за Играч на мача при победата на Португалия с 2:1 над Хърватия в първия елиминационен кръг също предизвика сериозни дискусии. 41-годишният португалец, който вече беше получил отличието и след успеха с 5:0 над Узбекистан в груповата фаза, нямаше особено голямо влияние върху двубоя, с изключение на реализираната дузпа за 1:1 в 68-ата минута.

Междувременно Ламин Ямал получи наградата след победата на Испания с 3:0 над Австрия. Макар да направи силен мач, трудно може да се твърди, че заслужаваше отличието повече от нападателя на Реал Сосиедад Микел Оярсабал, който отбеляза два гола между попадението на Педро Поро. Все пак именно Оярсабал беше избран за Играч на мача при победата с 4:0 над Саудитска Арабия в груповата фаза. Нападателят реализира два гола и асистира за откриващото попадение на Ямал, а феновете очевидно оцениха високо представянето му в Атланта.

Мнозина също не бяха съгласни с избора на Лионел Меси за Играч на мача при победата на Аржентина с 3:2 над Кабо Верде в петък. Нападателят на Интер Маями откри резултата, но трудно можеше да бъдат пренебрегнати приносът на защитника Лисандро Мартинес, който също се разписа и асистира за гола на Меси, както и великолепното представяне на Сидни Кабрал от Кабо Верде, който отбеляза попадение, което със сигурност ще бъде сред претендентите за Гол на турнира, когато изравни за 2:2.

Любопитното е, че феновете не е необходимо да регистрират профил в сайта на ФИФА, за да гласуват. Така вотът реално е отворен за всеки – независимо от възраст, националност или футболни пристрастия.

The alcohol logo has been removed from the World Cup player of the match trophy for Muslim footballers out of respect for their faith 👊 pic.twitter.com/7NxZuaDhTR — ESPN UK (@ESPNUK) June 25, 2026

Кои футболисти са печелили наградата тази година?

Лионел Меси е лидер по брой отличия, като е бил избран за Играч на мача четири пъти в първите си пет участия на турнира. Джуд Белингам (Англия), Винисиус Жуниор (Бразилия) и Ерлинг Холанд (Норвегия) имат по три награди, а съотборникът на Белингам – Хари Кейн – е печелил отличието два пъти.

Една от наградите на Белингам – след равенството 0:0 срещу Гана – също предизвика недоумение, тъй като африканският тим успя почти напълно да обезвреди атаката на Англия.

🍿✨ Kylian Mbappé receives yet another FIFA Man of the Match Award. 🔥 pic.twitter.com/nw2vss6YX0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Нападателите Хулиан Киньонес и Фоларин Балогун, които защитават цветовете на съорганизаторите Мексико и САЩ, също имат по две награди, редом със суперзвездите Ерлинг Холанд, Кристиано Роналдо, Килиан Мбапе, Луис Диас и Мохамед Салах.

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