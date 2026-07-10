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  3. Мирослава Паскова: Продължаваме да се борим, както винаги

Мирослава Паскова: Продължаваме да се борим, както винаги

  • 10 юли 2026 | 20:06
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Опитната националка Мирослава Паскова сподели след загубата от Чехия с 1:3 в Лигата на нациите, че продължават да се борят до край както винаги.

България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите
България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

"Спряхме да бъдем толкова прецизни технически след първия гейм, а на такова ниво трябва да бъдеш много прецизен, няма друг начин. Трябва да се възстановим и да насочим изцяло вниманието си към следващия си мач. Трябва да вкараме много енергия и да работим. Продължаваме да се борим, както винаги", призна Паскова пред камерата на VBTV.

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Марчело Абонданца: Трябва да се борим за всяка точка срещу Франция и просто не може да загубим

Снимки: volleyballworld.com

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