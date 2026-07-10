Мирослава Паскова: Продължаваме да се борим, както винаги

Опитната националка Мирослава Паскова сподели след загубата от Чехия с 1:3 в Лигата на нациите, че продължават да се борят до край както винаги.

"Спряхме да бъдем толкова прецизни технически след първия гейм, а на такова ниво трябва да бъдеш много прецизен, няма друг начин. Трябва да се възстановим и да насочим изцяло вниманието си към следващия си мач. Трябва да вкараме много енергия и да работим. Продължаваме да се борим, както винаги", призна Паскова пред камерата на VBTV.