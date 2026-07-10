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Франция с важна победа след страхотен обрат срещу Сърбия в Белград

  • 10 юли 2026 | 00:14
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Франция с важна победа след страхотен обрат срещу Сърбия в Белград

Женският национален отбор на Франция постигна изключително важна победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Момичетата на Сесар Ернандес Гонсалес направиха страхотен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (20:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:13) срещу домакините от Сърбия във втория си мач от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза от Лигата, на който участва и България, игран тази вечер пред над 4100 зрители в зала "Белградска Арена".

По този начин французойките "се отлепиха" от дъното и вече са на 16-о място в общото временно класиране на световната надпревара с 2 победи, 8 загуби и 6 точки, с колкото е и 15-ия Украйна с по-добро геймово съотношение. Сърбия остава на 13-а позиция в подреждането със само 3 победи, 7 загуби и 14 точки, като вече няма шансове за финалите в Макао.

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите
България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

Утре (10 юли) и двата тима ще почиват. В събота (11 юли) първо Франция ще излезе срещу България, която вече е 17-а в класирането също с 2 победи и 8 загуби, но с 5 точки, в директен сблъсък за оцеляване и запазване на мястото си в Лигата. Срещата е от 17,30 часа българско време. След това от 21,00 часа сръбската "репрезентация" ще играе с Германия.

Най-полезни за Франция станаха Лилу Ратаири (4 блока и 1 ас) и Иман Ндиайе с 24 и 23 точки за победата.

За Сърбия Бранца Тица (2 блока) и Маша Киров (6 блока! и 1 ас) реализираха 16 и 15 точки. Ваня Иванович (1 ас) и Аня Зубич (1 ас) се отчетоха с по 12 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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