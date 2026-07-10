Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марчело Абонданца: Трябва да се борим за всяка точка срещу Франция и просто не може да загубим

Марчело Абонданца: Трябва да се борим за всяка точка срещу Франция и просто не може да загубим

  • 10 юли 2026 | 20:01
  • 220
  • 0

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца заяви след загубата от Чехия с 1:3 в Лигата на нациите, че трябва да се борят за всяка точка в следващия мач срещу Франция и просто не могат да загубят.

България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите
България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

"Трябва да се настроим и да мислим за следващия мач с Франция, да се борим за всяка точка и да видим какво ще стане. Трябва да покажем най-добрите си неща, за да бъдем по-добри", каза Абонданца пред камерата на VBTV.

"Днес в първия гейм играта ни беше много подредена и показахме хубави неща, но всичко това се загуби след това."

"Те трябва да бъдат, ние заедно трябва да бъдем добре психически, но просто не може да загубим", завърши селекционерът на България.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 11810
  • 40
Франция с важна победа след страхотен обрат срещу Сърбия в Белград

Франция с важна победа след страхотен обрат срещу Сърбия в Белград

  • 10 юли 2026 | 00:14
  • 2101
  • 0
България U18 завърши с драматична загуба на ЕвроВолей 2026

България U18 завърши с драматична загуба на ЕвроВолей 2026

  • 9 юли 2026 | 22:33
  • 2474
  • 7
Себастиан Швидерски: Каня хората от FIVB в Украйна

Себастиан Швидерски: Каня хората от FIVB в Украйна

  • 9 юли 2026 | 21:30
  • 1235
  • 10
Чехия с втора загуба в Белград преди мача с България

Чехия с втора загуба в Белград преди мача с България

  • 9 юли 2026 | 19:48
  • 2388
  • 1
Китай без проблеми срещу Украйна във VNL

Китай без проблеми срещу Украйна във VNL

  • 9 юли 2026 | 19:25
  • 1128
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 13956
  • 80
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 9422
  • 9
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 1579
  • 8
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 13543
  • 36
България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

  • 10 юли 2026 | 19:26
  • 8126
  • 50
Джокович е в беда

Джокович е в беда

  • 10 юли 2026 | 16:02
  • 17477
  • 8