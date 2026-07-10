Марчело Абонданца: Трябва да се борим за всяка точка срещу Франция и просто не може да загубим

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца заяви след загубата от Чехия с 1:3 в Лигата на нациите, че трябва да се борят за всяка точка в следващия мач срещу Франция и просто не могат да загубят.

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"Трябва да се настроим и да мислим за следващия мач с Франция, да се борим за всяка точка и да видим какво ще стане. Трябва да покажем най-добрите си неща, за да бъдем по-добри", каза Абонданца пред камерата на VBTV.

"Днес в първия гейм играта ни беше много подредена и показахме хубави неща, но всичко това се загуби след това."

"Те трябва да бъдат, ние заедно трябва да бъдем добре психически, но просто не може да загубим", завърши селекционерът на България.

Снимки: volleyballworld.com

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